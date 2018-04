V Múzeu slovenskej dediny predstavia zvyky v mesiaci zamilovaných

Ako informovala Jaroslava Ďurdíková z Múzea slovenskej dediny, dnes je sviatkom zaľúbených len jeden deň, no v minulosti patril láske celý mesiac.

Martin 29. apríla (TASR) – Ľudové zvyky viažuce sa k mesiacu zamilovaných predstaví v nedeľu verejnosti Slovenské národné múzeum – Múzeum slovenskej dediny v Martine. Pásmo Stavanie májov si môžu návštevníci pozrieť do 16. hodiny.



Ako informovala Jaroslava Ďurdíková z Múzea slovenskej dediny, dnes je sviatkom zaľúbených len jeden deň, no v minulosti patril láske celý mesiac. V najväčšom múzeu v prírode na Slovensku sa môžu návštevníci pokochať sviežou jarnou zeleňou, pobozkať pod rozkvitnutou čerešňou a pozrieť si zaujímavý program.



"Počas programovej nedele zaznie až trikrát pieseň Sadíme my máje, čo nám dajú za ne? v podaní členov folklórneho súboru Drevár z Krásna nad Kysucou. Dievčence máje vyzdobia farebnými stužkami a mládenci ich postavia za sprievodu veselej muziky pred krčmou z Oravskej Polhory a pri domoch z Novote a Nolčova," uviedla Ďurdíková s tým, že počas dňa bude hrať ľudová hudba Rodinka z Martina a Beníc.



Ako dodala, pre návštevníkov je pripravená aj ľúbostná poradňa Nečarovaný ženích jak nemastený hrach, v ktorej sa dozvedia zasvätené rady o magických praktikách v ľúbostných záležitostiach, ktoré vrcholili s prebúdzajúcou sa prírodou v jarnom období.



"V tvorivej dielni si malí návštevníci budú môcť vytvoriť jarné kvety, loďky z papiera, dreva a korku. Naučia sa i to, ako vytĺcť vŕbovú píšťalku. Súčasťou programu budú ukážky ľudovo-umeleckých výrob spojené s predajom. Tradičné jedlá a občerstvenie ponúkne krčma z Oravskej Polhory. O 13.30 hodine sa budú konať evanjelické služby Božie v kostole z Rudna," doplnila Ďurdíková.