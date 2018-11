V. Neckář vydal k životnému jubileu kompiláciu Já ti zabrnkám

Hoci si spevák vydobyl uznanie najskôr predovšetkým za energické tanečné piesne, balady sú jeho skvelou druhou tvárou.

Bratislava 1. novembra (TASR) - Jeden z najpopulárnejších českých spevákov Václav Neckář oslávil pred pár dňami hneď dve výročia, jednak 75. narodeniny (23.10.) a zároveň 65 rokov na javisku. Darček jubilantovi pridalo aj vydavateľstvo Supraphon, ktoré vydalo dvojalbumovú kompiláciu takmer 40 Neckářových balád pod názvom Já ti zabrnkám / Balady, ktorá mapuje pomalšie piesne z jeho obsiahleho repertoáru od roku 1965 až po súčasnosť. Legenda oslávi obe jubileá spoločne s fanúšikmi 26. novembra v domovskom Ústí nad Labem, kde v tamojšom Severočeskom divadle odohrá špeciálny narodeninový koncert. TASR informovala PR manažérka Andrea Čahojová.



"Vyberať z tých viac než 500 nahrávok, ktoré som pre Supraphon nahral a sú v jeho archíve, nebol problém. Vyberali sme ich spoločne s producentkou Janou Helgovou, s Milošom Skalkom a s bratom Honzom. Problém bol však v tom, že sa ich vybralo viac a na tie dve CD by sa všetky nevošli. Musel sa teda urobiť užší výber, ktorý sme už prenechali len Milošovi, ktorý navyše zaopatril buklet albumu rozsiahlym textom," uviedol pre médiá Neckář.



Hoci si spevák vydobyl uznanie najskôr predovšetkým za energické tanečné piesne, balady sú jeho skvelou druhou tvárou. Medzi necelými štyrmi desiatkami vybraných skladieb sú všetky podstatné songy od Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě až po aktuálnu novinku Andílku náš, ktorú Václav naspieval spoločne s mladou speváčkou Denisou Dessi Veverkovou.



Popri prevzatých skladbách typu Lady Jane, Massachusetts, Suzanne alebo Chci tě líbat sa časom ukázalo, že Neckářovo spevácky krehké a hereckým talentom podporené podanie je výzvou tiež pre domácich autorov. Hudobne i textovo kvalitne, najskôr z pera Bohuslava Ondráčka, neskôr Otu Petřinu alebo brata Jana, sa zrodili ďalšie veľké hity. Bolo o čom spievať, keď často Zdeněk Rytíř, Jan Schneider, Ladislav Kantor a ďalší písali texty priamo pre tohto konkrétneho interpreta.



Návrat po vážnej chorobe bol v roku 2005 príznačne oslávený baladou Oči koní. S obrovským ohlasom sa o šesť rokov neskôr stretla pieseň Půlnoční od skupiny Umakart, autorov vekovo i štýlovo zdanlivo veľmi vzdialených. Do dnes koncertujúci Václav Neckář stále dokáže roztancovať celú koncertnú sálu, jeho pódiové verzie pomalých piesní však majú silné kúzlo múdrej staroby a naplno prežitého života. Aj preto bola k oslave 75. narodenín vybraná práve táto časť repertoáru, plná veľkých hitov i pesničiek dôležito doplňujúcich Neckářov baladický portrét.



Je isté, že mnohé skladby z albumu zaznejú aj naživo na pripravovanom narodeninovom koncerte 26. novembra v Severočeskom divadle opery a baletu. "Budem spomínať na moje spevácke začiatky, ktoré sa odohrali práve na doskách ústeckej opery, keď som mal 10 rokov. V sprievode Bacilov a sláčikového kvarteta zaspievam piesne od dôb Mefista v pražskom Rokoku, cez Golden Kids až po súčasnosť. Keby som to mal krátko ohraničiť, tak od Ša-la-la-la-lí po Půlnoční," doplnil Neckář.