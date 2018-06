V Nemecku sa začali festivaly Rock am Ring a Rock im Park

Pri motoristickom okruhu Nürburgring a v bavorskom Norimbergu sa v piatok 1. júna 2018 začali tradičné, sesterské rockové festivaly Rock am Ring a Rock im Park. Na snímke dážď počas festivalu Rock am Ring v bavorskom Norimbergu 1. júna 2018.

Predstavia sa tu skupiny ako napríklad Thirty Seconds To Mars či Marilyn Manson.

Berlín 1. júna (TASR) - Pri motoristickom okruhu Nürburgring a v bavorskom Norimbergu sa v piatok začali tradičné, sesterské rockové festivaly Rock am Ring a Rock im Park.



Na troch scénach prvého z nich sa do nedele predstaví asi osem desiatok formácií, už v noci na sobotu okrem iných skupiny Thirty Seconds To Mars a Marilyn Manson, vyplýva z informácií na webovej stránke podujatia.



Veľmi podobnú dramaturgiu v inom poradí ponúka aj norimberská prehliadka rockovej hudby.



Účastníkom festivalu by umelecký zážitok mohli tentoraz "okoreniť" rozmary počasia iba čiastočne, meteorológovia totiž nevylučujú ani v piatok, ani v sobotu zrážky, na nedeľu však predpovedajú letné slnečné počasie.



Už úvodné vystúpenie sprevádzali mierne zrážky, ale aj menej návštevníkov ako vlani, informovala tlačová agentúra DPA.



Organizátori festivalu Rock am Ring bojovali v rokoch 2015 a 2016 s extrémami počasia, na prehliadke zaznamenali vtedy aj zranených. Vlani festival narušil bombový poplach a obavy z teroristického útoku, pre ktoré podujatie dokonca prerušili.



To, že v tomto roku očakávajú organizátori v hľadisku oproti vlaňajším 87.000 ľuďom o takmer 20.000 nadšencov rocku menej, nesúvisí však s týmito aspektmi, ale skôr s faktom, že tentoraz chýbajú vo festivalovom programe ťaháky typu Metallica alebo Linkin Park.



Festivaly už tradične sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia.