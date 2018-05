V Seredi pod holým nebom vystúpi aj britská skupina Clean Bandit

Britské trio predstaví svoj aktuálny koncertný program aj na Slovensku 9. augusta, a to v rámci série letných koncertov nazvaných In Castle.

Bratislava 1. mája (TASR) - Po skupine Apocalyptica zverejnili organizátori projektu In Castle meno ďalšieho interpreta svetového mena. V Zámockom parku v Seredi bude v auguste koncertovať britská skupina Clean Bandit spájajúca elektropop, tanečný pop, klasický crossover i vážnu hudbu.



Trio zaujalo už debutovým albumom New Eyes z roku 2014. Singel Rather Be (feat. Jess Glynne) dostal značku Clean Bandit na najvyššie priečky svetových hitparád a predajov. Vo svojich piesňach prinášajú zaujímavú vokálnu spoluprácu.



"Podľa obrovskej sledovanosti videoklipov, ktorá sa v súčasnosti dostala cez tri miliardy zhliadnutí, publikum 'Čistotného Banditu' miluje azda všetky 'jeho' rádiové hity. Svedčia o tom takmer dve miliardy videní skladby Rockabye s hlasmi rapera Seana Paula a speváčky Anne-Marie, alebo napríklad aj pieseň Symphony so švédskou speváčkou Zarou Larsson, ktorú si diváci vypočuli viac ako 650-miliónkrát," uviedla pre TASR Bibiána Grebeňová Šedivá z Agentúry KVAS, ktorá je organizátorom projektu In Castle.



Clean Bandit, ktorých piesne sú známe aj zo slovenského rozhlasového éteru, priebežne zverejňujú svoje popové single a aktívne koncertujú. "Hudobní kritici ich dlhodobo označujú za výrazných tvorcov hitov a oceňujú prekračovanie bariér medzi žánrami. Vydanie druhého albumu má skupina vraj v pláne v tomto roku," dodala.



Britské trio predstaví svoj aktuálny koncertný program aj na Slovensku 9. augusta v Seredi, a to v rámci série letných koncertov nazvaných In Castle. Projekt prináša počas letných mesiacov open-air koncerty známych zahraničných i slovenských hudobníkov do prostredia Zámockého parku a Amfiteátra. Organizátori a Dom kultúry Sereď budú priebežne zverejňovať mená ďalších účinkujúcich.