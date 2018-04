V slovenčine vychádza Terapia, debut nemeckého kráľa psychotrilerov

Sebastian Fitzek, ktorý sa v Nemecku teší podobnej obľube ako Dominik Dán na Slovensku, počas desaťročnej kariéry predal vyše desať miliónov kníh.

Bratislava 12. apríla (TASR) - Na slovenský knižný trh prichádza debutová kniha Sebastiana Fitzeka, najpredávanejšieho autora psychotrilerov v Nemecku. Román Terapia prináša na pulty kníhkupectiev vydavateľstvo Tatran po predchádzajúcej Fitzekovej knihe Balík (2017).



Fitzek, ktorý sa v Nemecku teší podobnej obľube ako Dominik Dán na Slovensku, počas desaťročnej kariéry predal vyše desať miliónov kníh, jeho bestsellery boli preložené do 25 jazykov a stali sa predlohou medzinárodných filmových a divadelných spracovaní.



V románe Terapia rozpráva príbeh renomovaného psychiatra Viktora Larenza. Jeho 12-ročná dcéra Josy za nejasných okolností zmizne z ambulancie vyšetrujúceho lekára, zatiaľ čo ju otec čaká v čakárni. Lekár aj sestrička zhodne tvrdia, že tam nikdy nevstúpila. Odvtedy nikto nevie, kde sa dievča zdržiava a čo sa s ním stalo. Doktor Larenz sa pokúša vyrovnať s tragédiou. O štyri roky neskôr sa utrápený otec odhodlá po dlhom vnútornom boji poskytnúť interview istému renomovanému týždenníku a odíde do osamoteného víkendového domu na ostrove Parkum v Severnom mori, aby si v pokoji premyslel odpovede.



Jeho pobyt naruší záhadná mladá žena, ktorá sa predstaví ako spisovateľka Anna Spiegelová. Sťažuje sa, že ju sužujú bludné predstavy. Neustále sa jej zjavuje malé dievčatko, ktoré zmizlo bez stopy, podobne ako psychiatrova dcéra. Psychiater spočiatku váha, lebo pod vplyvom traumatizujúcej udalosti zanechal svoju medicínsku prax, no napokon začne s terapiou, ktorá sa mení na čoraz dramatickejší výsluch. Navyše, na ostrove dochádza k nevysvetliteľným javom a čitateľ sa spolu s doktorom Larenzom dostáva do nebezpečného kolotoča šialenstva a skutočnosti. Cez chaotické výpovede schizofreničky sa Fitzekovi podarilo zotrieť hranice medzi predstavou a realitou a po istom čase čitateľ už nie je schopný určiť, čo sa skutočne udialo a čo je len chorým výplodom Anny Spiegelovej.



"Psychotriler s mnohými štylistickými prostriedkami hororu sa stal debutom roka. Terapia má geniálnu a svojím spôsobom jedinečnú ideu. Je to nepredvídateľný, nervy drásajúci a neuveriteľne dobre vystavaný román. Rozuzlenie čitateľ vonkoncom netuší," uviedla pre TASR Lucia Mládeková z vydavateľstva Tatran, ktoré na jún chystá ďalší Fitzekov román Pasažier 23.



Fitzek (1971) je nemecký autor psychotrilerov. Vyštudoval právo a po promócii pracoval ako redaktor v rádiu a televízii. Jeho debut Terapia (Die Therapie) vyšiel v roku 2006 a razom sa stal bestsellerom. Nositeľ Ceny Friedricha Glausera má na konte množstvo úspešných titulov. Sám priznáva, že je workoholik a veľmi komunikatívny človek. Rád chodí na čítačky, vymýšľa si pre ne zvláštne miesta ako napríklad pohrebnú sieň, hospic alebo železničný vagón, a rád komunikuje online. Je laureátom Európskej ceny za kriminálnu literatúru. S rodinou žije v Berlíne.