V ZUŠ vo Fiľakove sa začína výučba maďarskej ľudovej hudby

V aktuálnej prvej fáze projektu budú deti učiť hru na sláčikových nástrojoch.

Fiľakovo 27. mája (TASR) – Výučba tradičnej maďarskej ľudovej hudby, ktorá je doteraz na Slovensku len zriedkavá, odštartovala v týchto dňoch na Základnej umeleckej škole vo Fiľakove na juhu okresu Lučenec. Umožnil to projekt občianskeho združenia (OZ) Živá tradícia, pričom výučba by sa mala postupne rozšíriť aj do iných obcí južného Slovenska.



„Sú nimi napríklad Rožňava, Šahy, Šamorín a Svodín. Očakávame, že sa čoskoro ohlásia aj ďalšie mestá a obce. Doposiaľ bolo na okolí problémom zohnať maďarskú ľudovú hudbu. Väčšinou sa musela objednávať na jednotlivé podujatia priamo z Maďarska,“ povedal na margo výučby Norbert Varga, odborný referent OZ Živá tradícia.



Ako ďalej vysvetlil, v aktuálnej prvej fáze projektu budú deti učiť hru na sláčikových nástrojoch. „Pokiaľ bude záujem dostatočne veľký, rozšírime výučbu o gajdy a ďalšie tradičné dychové nástroje,“ prisľúbil Varga.



Zaujímavosťou je podľa jeho slov auditívna forma výučby, v rámci ktorej sa deti učia bez nôt. „Deti si ľudové melódie jednotlivých regiónov osvojujú len pomocou sluchu. Noty sa budú vyžadovať až v ďalšej fáze,“ dodal.