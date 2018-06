Veronika Rabada prichádza s novou piesňou Husičky

Husičky sú o túžbe ženy, ktorá chce odísť od problémov a bolestí, ktoré jej život priniesol. Chce na chvíľu na všetko zabudnúť a dospieť k odpusteniu.

Bratislava 5. júna (TASR/Teraz.sk) – Speváčka Veronika Rabada dokončuje svoj prvý album a priaznivcom slovenskej world music z neho predstavuje ďalšiu ochutnávku v podobe piesne Husičky.



„Túto pieseň som napísala asi pred rokom, s hudbou mi bol veľmi nápomocný môj huslista Miško Brandys, spievala som si ju cestou do práce, keď som viedla deti do školy, škôlky a hneď keď mi niečo nové napadlo, zapla som mobil a bez hanby si to nahrala priamo na chodníku. Dá sa povedať, že vznikala za pochodu. Pri tom sa mi stále objavoval motív skladby Páslo dievča pávy, ktorú mám v hlave už od detstva, tak sme ho tam použili,” hovorí o novej skladbe jej autorka a speváčka Veronika Rabada.



Na aranžmán piesne oslovila Matúša Pavlíka, ktorý jej už upravoval pieseň Zabudni. Skladba ho oslovila a úprava bola hotová veľmi rýchlo. O zvuk sa postaral jej manžel Roman Šoltys a živé nástroje nahrala jej kapela v zložení: L. Krivda (bicie), L. Kolivoška (basa), M. Šabáková (akordeón), M. Brandys (husle) a L. Hirko (gitara).



„Od začiatku som vedela, že v klipe nechcem byť a chcela som, aby to zahrali herci. Nechcela som opisnosť a keďže som študovala herectvo, veľmi mi záleží na myšlienke a príbehu v klipe. Keď niekto čaká v klipe husi, bude sklamaný. Celé je to nakrútené z vtáčej perspektívy, tak už tam nebolo treba nasilu vtlačiť husi,” dodala k vzniku klipu Veronika.



Husičky sú o túžbe ženy, ktorá chce odísť od problémov a bolestí, ktoré jej život priniesol. Chce na chvíľu na všetko zabudnúť a dospieť k odpusteniu. Túto túžbu vloží do šatky, ktorá vzlietne a letí nad krásnou slovenskou krajinou. Napriek pôvodným plánom sa Veronika v klipe objaví. Môžu za to jej deti.







„Na prvú verziu, v ktorej som nebola, moje deti zareagovali vetou: Mamka, a ty si kde, za kameňom? Tak som im urobila radosť, ale musia vždy klip dopozerať až do konca,” povedala speváčka.



Klip sa nakoniec nakrúcal bez účasti Veroniky, pretože práve v ten deň nakrúcala klip pre anketu Zlatý Amos, pre ktorú spolu s bratom Petrom napísala a s kapelou naspievala špeciálnu pesničku Učiteľ. Jej scény sa do klipu nakrútili neskôr.



Veroniku s kapelou čaká tento rok dosť silné koncertné leto, počas ktorého si musia nájsť čas aj na dokončenie albumu, ktorý by sa mal objaviť v priebehu leta.



„Bude to náročné a určite nás to bude stáť veľa síl, ale spolu s kapelou sa na koncerty a album veľmi tešíme. Tak verím, že to spolu všetko dobre zvládneme,” doplnila na záver Veronika Rabada.



