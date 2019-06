VIDEO: IMT Smile a Chinaski predstavujú spoločný klip ku skladbe Osud

Ide o uvoľnenú pesničku, v ktorej frontmani Ivan Tásler a Michal Malátný spievajú o tom, že všetko má svoj význam.

Bratislava 28. júna (TASR) - Jedna z najúspešnejších slovenských kapiel, jedna z najúspešnejších českých kapiel, pražské štúdio Karla Holasa a dve hodiny času. To sú ingrediencie, ktoré dožičili vzniku nového rádiového singla Osud. V ňom spojili sily slovenskí IMT Smile a českí Chinaski. Obe kapely hrali v plnom obsadení, bez akýchkoľvek dohrávok a opráv. Výsledkom je uvoľnená pesnička, v ktorej frontmani Ivan Tásler a Michal Malátný spievajú o tom, že všetko má svoj význam. Atmosféru nahrávania, keď obe kapely hrali pesničku prvýkrát naživo, približuje aktuálny videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Ľuba Svatá.



Osud je už treťou spoluprácou Táslerovcov s hosťujúcimi spevákmi pri desiatich pesničkách na minuloročnom albume Budeme to stále my. Prvou bol veľmi úspešný minuloročný singel Poď so mnou s Kalim, ktorý je už mesiace najhranejšou slovenskou pesničkou. Len nedávno do rádií putoval aj romantický duet Podaj mi ruku so Szidi Tobias. Keďže je tu leto, IMT Smile sa rozhodli, že by sa zišlo nasadiť aj niečo s rezkejším tempom. Preto priestor dostala aj skladba Osud. Hudbu k piesni zložil Ivan Tásler spolu s Viktorom Frešom, text napísal Vlado Krausz.







„Pesnička vznikla veľmi spontánne, je to live nahrávka. V štúdiu sme sa zišli všetci desiati naraz a nahrávali sme dvoje bubny, dvoje basy, dvoje klávesy. Bol to veľmi silný moment pre nás všetkých,“ spomína na nahrávanie Ivan Tásler. „Pôvodne sme sa báli, že to bude príliš hlučné. Ale vymysleli sme sofistikovaný spôsob, ako sa vystriedať a ako miestami hrať aj spolu,“ dodáva.



Ako takéto nahrávanie vyzeralo, približuje sprievodný videoklip, ktorý zachytáva nielen momenty zo štúdia, ale aj prvé živé prevedenie skladby na vypredanom koncerte v Českom Krumlove, kde sa obe kapely postavili spoločne na pódium.



Chinaski majú k IMT Smile blízko. Často spolu hrávali, navzájom sa rešpektujú a udržujú priateľské vzťahy. Navyše je známe, že Tomi Okres, nový basgitarista Chinaski, pôvodne s IMT Smile hrával. „Určite to bol jeden z dôvodov, prečo som mal pocit, že by toto spojenie mohlo fungovať. Bez ohľadu na to, ako dlho sa poznám s Frantom, Michalom a Lukášom. Bola to posledná pesnička, ktorú som potreboval na album a chcel som, aby to bolo finále. Mal som o nej určitú predstavu, text je presne vhodný na záver albumu,“ uzatvára Tásler.



Rovnako to cíti aj frontman Chinaski Michal Malátný. „Naše pätnásťročné priateľstvo vyvrcholilo spoločnou piesňou. Málokedy som zažil v štúdiu krajšie chvíle, lepšiu atmosféru. Som vďačný,“ uviedol.



Videoklip vznikol z viacerých nezávislých záberov od Tomáša Slávika, Adama Kořínka a Víta Lineka. Finálny strih videoklipu bol však v réžii gitaristu IMT Smile Tomáša, ktorý má na svedomí aj klipy k piesňam Budeme to stále my a Čo všetko sa môže stať.



Okrem dvoch koncertov v susednom Česku sa fanúšikovia môžu stretnúť s kapelou IMT Smile najbližšie 6. júla v amfiteátri v Banskej Štiavnici a následne 13. júla vo Východnej. Oba tieto koncerty sú beznádejne vypredané a kapela si pre divákov pripravila špeciálny program pri západe slnka. Koncert vo Východnej možno po minuloročnej skúsenosti právom označiť za hudobnú udalosť roka, na ktorej sa okrem IMT Smile predstaví aj Lukáš Adamec s kapelou, prešovská skupina ElevenHill a tajný hosť večera.