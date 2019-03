Visegrad Film Forum privíta tvorcu Nebrasky i oscarovej Romy

Filmový architekt Eugenio Caballero pricestuje z Mexika do Bratislavy, aby návštevníkom odprezentoval svoju prácu na filmoch ako Faunov labyrint (2006) či najnovšom filme Alfonsa Cuaróna Roma (2018).

Bratislava 4. marca (TASR) - Visegrad Film Forum ponúkne filmovým fanúšikom to najlepšie zo svetovej kinematografie. V poradí 8. ročník podujatia sa uskutoční od 19. do 23. marca na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, kde sa predstavia kameraman Phedon Papamichael a architekt Eugenio Caballero. TASR o tom informoval za organizátorov podujatia Marek Suchitra.



Filmový architekt Eugenio Caballero pricestuje z Mexika do Bratislavy, aby návštevníkom odprezentoval svoju prácu na filmoch ako Faunov labyrint (2006) či najnovšom filme Alfonsa Cuaróna Roma (2018). "Vo Faunovom labyrinte je celá scéna postavená od základu. Nebolo tam nič len les, v ktorom všetko vytvorili zo sadry. Modely a iné priestory boli vytvorené v oddelených obrazoch pre ich komplexnosť ako napríklad vnútro stromu. Hoci kulisy neboli veľké, boli vizuálne ohromujúce," hovorí Caballero, autor čarovného sveta vo Faunovom labyrinte, ktorému spolupráca na fantasy snímke Guillerma Del Tora v roku 2007 vyniesla Oscara v kategórii Najlepšia výprava. Ďalšiu nomináciu na Oscara získal za najnovší čiernobiely film Roma od A. Cuaróna. Okrem toho sa Caballero podieľal na treťom pokračovaní Resident Evil: Zánik (2007) či filme Jima Jarmuscha Hranice ovládania (2009).



Jedným z najvýraznejších diel pôvodom gréckeho kameramana Phedona Papamichaela je film Nebraska (2013), ktorý získal šesť nominácií na Oscara. Čiernobiela estetika v road-movie o seniorovi, ktorý je presvedčený, že vyhral milióny dolárov v lotérii v Nebraske, krásne zvýrazňuje bezútešnosť a strohosť tohto slabo obývaného amerického štátu. Papamichael spolupracoval aj s významným nemeckým režisérom Wimom Wendersom na filme Million Dollar Hotel (2000). Ďalej nakrúcal tiež s režisérom Jamesom Mangoldom, spolupracoval s ním na snímke Walk The Line (2005), ktorý zobrazuje život a smrť gitaristu a country speváka Johnyho Casha v hlavnej úlohe s Joaquinom Phoenixom.