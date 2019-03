Visegrad Film Forum uvedie oscarovú Romu i road-movie Nebraska

Monika Willi uvedie v Bratislave film Bez názvu (Untitled) režiséra Michaela Glawoggera.

Bratislava 12. marca (TASR) - Visegrad Film Forum 2019 uvedie oscarovú Romu od Alfonsa Cuaróna i čiernobielu road movie Nebraska so šiestimi nomináciami na Oscara. Diváci nájdu v programe 8. ročníka medzinárodného podujatia, ktoré sa v Bratislave uskutoční od 19. do 23. marca, aj dokument Bez názvu od Hanekeho dvornej strihačky Moniky Willi, (a)politický dokument Proces od favorita áčkových festivalov Sergeja Loznicu i snímku z prostredia Tel Avivu Central Bus Station.



"Roma je pokusom zachytiť spomienku na udalosti, ktoré som prežil pred takmer 50 rokmi," tvrdí oscarový režisér Alfonso Cuarón. "Je sondou do mexickej spoločenskej hierarchie, v ktorej je spoločenská trieda dodnes zvrátene previazaná s etnicitou a najviac zo všetkého je dôverným portrétom žien, ktoré ma vychovali vo viere v lásku ako záhadu prekračujúcu priestor, pamäť a čas," pokračuje tvorca filmu, ktorý si z MFF Benátky odniesol hlavnú cenu a nedávno získal Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film. "Snímku si budú môcť diváci pozrieť na veľkom plátne za osobnej účasti filmového architekta Eugenia Caballera," uviedol pre TASR za organizátorov podujatia Marek Suchitra.



Ukázať odvrátenú tvár Ameriky priamočiaro a bez emočného nátlaku sa podarilo režisérovi Alexandrovi Paynovi v čiernobielej road-movie Nebraska. Film pritiahol pozornosť kritikov a získal nomináciu na Zlatú Palmu v Cannes a šesť nominácii na Oscara. "Vyhral som milión dolárov," hovorí Woody Grant, pomaly 80-ročný dôchodca zo štátu Montana, a máva listom z vydavateľstva typu Reader’s Digest. Donúti syna, aby sa s ním vydal na cestu z Montany do Nebrasky vyzdvihnúť výhru. Syn neochotne odchádza aj keď tuší, že otcov výherný tiket je len jeden z mnohých personalizovaných letákov rozoslaných po Amerike. Film uvedie kameraman Phedon Papamichael.



Monika Willi uvedie v Bratislave film Bez názvu (Untitled) režiséra Michaela Glawoggera. Nikdy film neštudovala, uchytila sa práve pri takých režiséroch ako Glawogger a Michael Haneke, s ktorým pracovala na snímkach Biela stuha, Láska či Happy End. V decembri 2013 sa Michael Glawogger vydal na osudnú cestu za dokumentom. Ako pozorovateľ pútnik chcel cestovať okolo sveta a zachytiť ho v jeho celistvosti, bez toho aby si vymedzil tému, mal pevný plán alebo vydával predbežné súdy, vedený len princípom šťastnej náhody či prozreteľnosti. V roku 2014 však umiera na maláriu a jeho cesta sa končí. Spracovať nakrútený materiál sa stal pre Glawoggerovu strihačku Moniku Willi povinnosťou voči zosnulému. Vydáva sa teda do strižne a bez vedenia režiséra film dokončuje.



Sergej Loznica predstaví na Slovensku v premiére svoj film Proces, odvíjajúci sa sťa divadelné predstavenie s hercami, ktorí klamú sami sebe, obecenstvu aj celému svetu: "Rozhodol som sa urobiť film tak, aby mal divák šancu stráviť dve hodiny v ZSSR v roku 1930. Aby videl a zažil moment, keď bol stroj štátneho teroru, stvorený Stalinom, uvedený do akcie."



Dokument Central Bus Station, ktorý získal zvláštne ocenenie na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava, osobne uvedie režisér Tomáš Elšík spolu s hlavným predstaviteľom Yonathanom Mishalom. Telavivská autobusová stanica bola ešte nedávno najväčšia na svete. Predimenzovaný priestor však neslúži plne pôvodnému zámeru – priviesť sem zástupy ľudí, ktorí zmätení iluzívnym dizajnom interiéru podľahnú nákupnej horúčke. Z betónového monštra, ktoré sa nebude dať ani ľahko zbúrať, sa postupne stalo útočisko, ktoré dočasne obsadzujú ľudia z okraja spoločnosti – utečenci, kriminálne živly, prostitútky. Režisér snímky, rovnako ako jej hlavný hrdina, turistický sprievodca Yonathan, sa v dokumente vyznávajú z fascinácie jedným z divov sveta zbytočnosti i mikrokozmom tých, ktorí tam žijú.



VFF 2019 sa uskutoční na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a v Kine Lumiére.