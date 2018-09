Víťazom súťaže mladých slovenských výtvarníkov Maľba 2018 je S. Paučo

Celkove sa do súťaže prihlásilo 128 profesionálnych výtvarníkov do 35 rokov, 83 žien a 45 mužov.

Bratislava 28. septembra (TASR) – Laureátom 13. ročníka slovenskej súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB je Samuel Paučo. Zvolenský rodák (1986) zvíťazil s obrazom F 39., ktorý na ploche 2x2 metre vytvoril kombinovanou technikou. Cenu v podobe šeku na 10.000 eur si prevzal na štvrtkovom (27.9.) slávnostnom vyhodnotení v bratislavskej galérii Nedbalka.



Druhý skončil Bratislavčan Peter Cvik (1985) s akrylovou maľbou Philosophers Nights/Hipsters Paradise a získal odmenu 6500 eur. Jarmila Sabová Džuppová (1984) z Michaloviec sa tešila z tretieho miesta a ceny vo výške 3500 eur za obraz Kolotoč zarastený medzi orechom a čerešňou.



Štvorčlenná medzinárodná porota hodnotila obrazy 20 finalistov, ktoré sú do 11. novembra na výstave v uvedenej galérii. Celkove sa do súťaže prihlásilo 128 profesionálnych výtvarníkov do 35 rokov, 83 žien a 45 mužov.



"Teší nás veľký záujem o túto súťaž, ktorou podporujeme mladé talenty. Blahoželám víťazom a verím, že tento úspech bude míľnikom v ich profesionálnej umeleckej dráhe," povedal na vyhodnotení predseda Správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch.