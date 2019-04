Viva Musica! festival predstavuje ďalšie veľké meno

Huslista Nemanja Radulovič sa hudbe venuje od svojich siedmich rokov, už ako štrnásťročný koncertoval na tých najznámejších svetových pódiách.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vo sfére klasickej hudby patrí k svetovej špičke, no svojím zjavom pripomína skôr rockovú hviezdu. Koncertoval v Carnegie Hall v New Yorku či v tokijskej Suntory Hall, nahráva exkluzívne pre label Deutsche Grammophon a na svojom konte má aj prestížne ocenenie ECHO (OPUS) Klassik. Nemanja Radulovič sa v lete predstaví aj v Bratislave na festivale Viva Musica!, vystúpi 7. augusta v bratislavskej Starej tržnici. TASR informovala Michaela Katonová.



Huslista Nemanja Radulovič sa hudbe venuje od svojich siedmich rokov, už ako štrnásťročný koncertoval na tých najznámejších svetových pódiách. Je víťazom niekoľkých medzinárodných súťaží a držiteľom viacerých hudobných ocenení, napríklad aj ECHO (v súčasnosti OPUS) Klassik. Umelec s neprehliadnuteľným imidžom vo svojej hre spája virtuozitu, úprimnosť, temperament a vášeň a vďaka originálnemu prístupu k dramaturgii svojich koncertov rád narúša zaužívané stereotypy, ktoré sú spájané práve s týmto hudobným žánrom.



Ako sólista spolupracoval s niekoľkými svetovými orchestrami a dirigentmi, koncertoval v Carnegie Hall v New Yorku, v Konzerthause v Berlíne, v Salle Pleyela v Theatre des Champs-Élysées v Paríži, v Suntory Hall v Tokiu či v Teatro Colón v Buenos Aires. Je tiež zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru The Devils' Trills a komorného orchestra Double Sens, s ktorým v rámci letného turné vystúpia aj na festivale Viva Musica!.



Album Baika (v preklade zo srbčiny rozprávka) sa bezprostredne po vydaní zaradil na prvé priečky francúzskeho rebríčka FNAC Classical Charts. „Album Baika sme pripravovali viac ako dva roky a je to album plný nálad a farieb: prevedie vás cez rôzne hudobné žánre krajín Blízkeho východu, od Arménska až po Arabský polostrov, od Chačaturjanovho Husľového koncertu až po rozprávkovú Šeherezádu Rimského-Korsakova,“ uviedol pre médiá Nemanja Radulovič.



Festival Viva Musica! vznikol v roku 2005 a od prvého ročníka ponúka divákom to najlepšie z klasickej hudby formou príťažlivou pre všetkých. Festival má za sebou 14 úspešných ročníkov, v rámci ktorých sa uskutočnilo celkom 395 koncertov a vystúpilo viac ako 385 špičkových umelcov a hudobných zoskupení z celého sveta. Koncerty 15. ročníka festivalu Viva Musica! sa budú konať od 27. júna do 22. augusta na rôznych miestach v Bratislave.