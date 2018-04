Viac informácií: www.vivamusica.sk, www.facebook.com/vivamusicafestival

Bratislava 23. apríla (OTS) - Koncert nórskej husľovej virtuózky Mari Samuelsen patril minulý rok k highlightom doterajších ročníkov. Rovnako silný dojem zanechal u fanúšikov koncert Janoska Ensemble v roku 2015. Oba projekty vypredali bratislavskú Starú tržnicu a keďže sa mnohí návštevníci k lístkom nedostali, Viva Musica! festival sa rozhodol pozvať týchto umelcov opäť do Bratislavy. Predstavia sa však s celkom novými projektmi.sa vracia na Slovensko s projektom From Bach to Glass, v rámci ktorého vzdáva hold dvom významným osobnostiam hudobných dejín – nemeckému barokovému majstrovi Johannovi Sebastianovi Bachovi (1685-1750) a americkému minimalistovi Philipovi Glassovi (1937), ktorý na festivale vystúpil aj osobne v roku 2015. Mari Samuelsen patrí nepochybne k najzaujímavejším zjavom svojej generácie. Minulý rok očarila Bratislavu výnimočnou interpretáciou diel súčasných škandinávskych autorov z jej najnovšieho albumu Nordic Noir (Decca, 2017) a „rekompozície“ Vivaldiho ikonických Štyroch ročných období Maxa Richtera. V jej interpretácii sa spája virtuozita s výnimočnou precíznosťou a originálnym prístupom k interpretácii i dramaturgii. Koncertovala na prestížnych svetových pódiách vrátane Carnegie Hall, Théâtre des Champs-Élysées v Paríži, berlínskeho Konzerthausu, Barbican Hall v Londýne, Hollywood Bowl v Los Angeles či v rámci Montreux Jazz Festival. Pravidelne spolupracuje s Maxom Richterom, s viacerými súčasnými škandinávskymi a britskými autormi, s renomovaným nemeckým VJom Philippom Geistom, ale aj s umelcami z iných hudobných žánrov. Hrá na husliach ‚Duke of Edinburgh‘ Stradivarius z roku 1724.Odvtedy, čo v roku 2015 na Viva Musica! festivale vypredali bratislavskú Starú tržnicu, absolvovali stovky koncertov na troch svetových kontinentoch, úspešné koncertné turné v Amerike aj v Ázii, vydali debutové CD pod hlavičkou prestížneho nemeckého vydavateľstva Deutsche Grammophon, za ktoré dokonca získali zlatú platňu, a s orchestrom Wiener Symphoniker nedávno uviedli vo viedenskom Musikvereine vo svetovej premiére prvú časť z Janoska Symphony s názvom Bratislava!Hudobné zoskupeniezaložili v roku 2013 bratia Ondrej, Roman a František Jánoškovci spoločne so svojím švagrom Juliusom Darvasom. Ich hudba vychádza z klasickej hudby, ktorú nezameniteľným spôsobom – a’la Janoska style – kombinujú s ďalšími hudobnými žánrami ako jazz, pop, filmová hudba či world music. Z ich vystúpení sála vášeň a temperament, vďaka čomu si získali fanúšikov po celom svete. Vystúpili na pódiu legendárnej Carnegie Hall v New Yorku, v Seoul Arts Center v kórejskom Soule či v Čajkovského koncertnej sieni v Moskve. Súbor spolupracoval s mnohými renomovanými umelcami, a to nielen z oblasti klasickej hudby – spomeňme napríklad Annu Netrebko, Josého Carrerasa, Bobbyho McFerrina, Al Jarreaua či Bireliho Lagrena.Janoska Ensemble koncertuje prevažne v zahraničí, preto sú jeho vystúpenia na Slovensku vždy výnimočnou udalosťou! Inak tomu nebude ani v rámci Viva Musica! festivalu, na ktorom sa predstavias novým projektom From Bratislava to Hollywood a uvedú svetoznáme filmové melódie v originálnom „Janoska štýle“.Viva Musica! festival je už 14. rok neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. Počas jeho doterajšej existencie priniesol návštevníkom celkom 285 koncertov, na ktorých vystúpilo viac ako 350 domácich a zahraničných sólistov, hudobných zoskupení a orchestrov. Koncerty festivalu počas jeho doterajšej histórie navštívilo viac ako 135 000 divákov. Okrem bohatej ponuky exkluzívnych hudobných podujatí v rámci hlavnej koncertnej série prináša počas leta kvalitné umenie aj do verejného priestoru, čím sa mu úspešne darí priťahovať pozornosť nielen širokej verejnosti, ale aj zahraničných návštevníkov hlavného mesta.Známeho herca na pódiu doplní klaviristka Anastasya Terenkova a špičkový taliansky orchester I Solisti Aquilani pod taktovkou Alvisa Casellatiho. Okrem projektu Rozprava o slepcoch zaznejú v prvej polovici koncertu aj Šostakovičova Komorná symfónia op. 110a a Contrafactus pre flautu a sláčikový orchester Giovanniho Sollimu.