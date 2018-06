Vladimír Dlouhý začínal svoju hereckú kariéru už ako dvanásťročný

Herec exceloval aj v ďalších filmoch ako Hlídač č.47 (2008) alebo Ženy mého muže (2009).

Praha/Bratislava 10. júna (TASR) – Českého herca Vladimíra Dlouhého objavil režisér Karel Kachyňa a obsadil ho do hlavej role postihnutého chlapca v snímke Už zase skáču přes kaluže (1970). V lyricky poňatom príbehu už vtedy len dvanásťročný detský herec predviedol nezabudnuteľný výkon. V nedeľu 10. júna by sa Vladimír Dlouhý dožil 60 rokov.



Rodák z Prahy sa narodil 10. júna 1958 v bývalom Československu v rodine stavebného inžiniera. Po štúdiách na konzervatóriu v Prahe účinkoval v niekoľkých pražských divadlách, okrem Divadla na Vinohradech aj v Divadle Na zábradlí a v Divadle Rokoko. Hosťoval i na scéne pražského Národného divadla, V Divadle E.F. Buriana, v Divadle Kalich, v Lyre Pragensis či v Paláci Blaník.



V 80. rokoch 20. storočia predviedol Dlouhý radu pôsobivých hereckých kreácii napríklad vo filmoch Robinsonka (1974), Hop – a je tu lidoop (1977), Poslední vlak (1982), Láska z pasáže (1984) či S čerty nejsou žerty (1984). Nezabudnuteľným sa český herec stal najmä vďaka kultovému televíznemu seriálu Arabela (1980), v ktorom stvárnil postavu Petra Majera. Dlouhého bohatú filmografiu dopĺňajú tiež snímky Knoflíkáři (1997), Báječná léta pod psa (1997), Jedna ruka netleská (2003).



Herec sa objavil spolu so slovenskou herečkou Ingrid Timkovou aj v televíznej snímke Swingtime (2006), ktorý označila filmová kritika za výnimočný filmársky kúsok. Strach a temno doslova sálalo z napínavého deja, ktorý odhalil divákom diabolský nápad Štátnej bezpečnosti (ŠtB) urobiť falošné štátne hranice vo vnútri republiky a zobrazil fiktívny príbeh ľudí, ktorí ich prekročili.



Herec exceloval aj v ďalších filmoch ako Hlídač č.47 (2008) alebo Ženy mého muže (2009). V roku 2010 ho režisér Jiří Svoboda obsadil do kriminálnej snímky Domina, kde hral spolu so svojím bratom Michalom Dlouhým. Posledný raz sa pred filmovú kameru postavil v kriminálnom trileri Kajínek (2010), ktorý bol uvedený do kín až po jeho úmrtí.



Dva razy sa stal Vladimír Dlouhý držiteľom ocenenia Český lev. V roku 2008 ho získal za vedľajšiu úlohu vo filme Hlídač č. 47, druhého Českého leva dostal posmrtne v roku 2011 za výkon v snímke Kajínek.



Vladimír Dlouhý zomrel po ťažkej chorobe 20. júna 2010 v rodnej Prahe vo veku 52 rokov.