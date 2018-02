Vo veku 48 rokov zomrel islandský hudobný skladateľ Jóhann Jóhannsson

Jóhannsson bol známy svojimi kompozíciami, ktoré v sebe často spájajú klasické orchestrácie a elektroniku.

Berlín 10. februára (TASR) - Vo veku 48 rokov zomrel v piatok v Berlíne uznávaný islandský hudobný skladateľ Jóhann Jóhannsson. Jeho úmrtie potvrdil jeho manažér Tim Husom. Príčina smrti bezprostredne nebola známa, berlínske úrady okolnosti vyšetrujú, informovala v sobotu agentúra AP.



Jóhannsson bol známy svojimi kompozíciami, ktoré v sebe často spájajú klasické orchestrácie a elektroniku. Rodák z Reykjavíku začínal v indie-rockových skupinách. V roku 1999 založil formáciu Apparat Organ Quartet, s ktorým vydal dva albumy. Spolupracoval s množstvom iných hudobníkov.



Jóhannsson bol i sólovým umelcom, pričom skladal hudbu aj pre divadlo a televíziu. Prvý samostatný album Englabörn mu vyšiel v roku 2002. Medzi jeho nasledujúce diela patria Dís (2004), IBM 1401 - A User's Manual (2006), Fordlandia (2008), The Miners' Hymns (2010) alebo Orphée (2016).



Uplatňoval sa aj ako skladateľ filmovej hudby. Najväčší úspech dosiahol s hudbou do filmu Teória všetkého (2014), za ktorú získal Zlatý glóbus, ako aj nomináciu na Oscara. Ďalšiu nomináciu na Oscara získal za hudbu do filmu Sicario (2015). Na Zlatý glóbus nominovali i jeho hudbu z filmu Prvý kontakt (2016).



Medzi ďalšie filmy, do ktorých Jóhannsson vytvoril hudbu, patria napríklad Unesené (2013), Lovesong (2016), Mandy (2018), Mária Magdaléna (2018) či The Mercy (2018).