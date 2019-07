Vo veku 66 rokov zomrel známy hudobník z Juhoafrickej republiky

Clegg vstúpil na hudobnú scénu koncom 60. rokov, keď s černošským gitaristom Siphom Mchunum založil skupinu Juluka.

Johannesburg 18. júla (TASR) - Spevák a skladateľ Johnny Clegg z Juhoafrickej republiky (JAR), jeden z mála belošských umelcov, ktorí sa otvorene postavili proti vláde apartheidu, zomrel vo veku 66 rokov. Hudobníkovi v roku 2015 diagnostikovali rakovinové ochorenie, informovala v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na jeho manažéra.



Clegg, ktorý sa narodil v Británii, plynulo ovládal zuluštinu a používal ju v kombinácii s angličtinou aj vo svojich piesňach. Jeho tvorba zahŕňala prvky afrických štýlov, západnej populárnej hudby, ako i World Music. Pôsobil ako sólový interpret aj ako frontman skupín Juluka a Savuka. Celkovo vydal vyše 20 albumov a je všeobecne považovaný za dôležitú súčasť hudobnej scény v JAR.



Clegg žil od svojich tínedžerských rokov v Johannesburgu, kde sa zoznámil s černošskými robotníkmi vykázanými z vnútorného mesta na základe rasových zákonov, ktoré vtedy ovplyvňovali takmer každý aspekt života.



Clegg vstúpil na hudobnú scénu koncom 60. rokov, keď s černošským gitaristom Siphom Mchunum založil skupinu Juluka, a to v čase, keď bolo spoločenské miešanie rás v súlade s ústavnou segregáciou stále ilegálne. Pieseň Asimbonanga, ktorú vydal v roku 1987 so svojou ďalšou formáciou Savuka, bola poklonou väznenému Nelsonovi Mandelovi a jedným z vrcholov jeho kariéry.



Po tom, ako mu v roku 2015 diagnostikovali rakovinu pankreasu, Clegg zredukoval svoje verejné vystúpenia. Koncom roka 2017 sa vydal na rozlúčkové turné po Afrike a Severnej Amerike.



Jeho politicky motivované skladby a multikultúrny prejav ho počas obdobia apartheidu dostávali do konfliktov s vládou, pričom množstvo jeho piesní sa nemohlo vysielať v rozhlase a koncertovať mohol iba obmedzene. Po tom, ako sa apartheid v roku 1994 skončil, Clegg dostal množstvo domácich i medzinárodných ocenení vrátane Radu britského impéria.



Juhoafrická vláda na Twitteri vyjadrila Cleggovi poctu a uznanie. "Jeho hudba mala schopnosť spájať ľudí rozličných rás a zjednocovať ich ako komunitu. Clegg zanechal nezmazateľnú stopu v hudobnom priemysle i ľudských srdciach. Vyjadrujeme jeho rodine, priateľom a fanúšikom úprimnú sústrasť," uvádza sa vo vyhlásení kabinetu.