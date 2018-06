Fedor Frešo odišiel podľa slov jeho rodiny nečakane v utorok v popoludňajších hodinách.

Bratislava 26. júna (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel slovenský hudobník Fedor Frešo. TASR to potvrdila rodina zosnulého. Fedor Frešo odišiel podľa slov jeho rodiny nečakane v utorok v popoludňajších hodinách. Presné dôvody zatiaľ nie sú známe.



"Je to tak neočakávané, Fedor bol súputníkom, začínali sme spolu v roku 1968, však je jedným z tvárí na obale prvého albumu skupiny Prúdy Zvoňte, zvonky," reagoval pre TASR Pavol Hammel.



Pripomína, že Fedor Frešo bol jediný, ktorý bol pri Prúdoch do dnešných dní. "Je to nečakané o to viac, že v týchto dňoch už pripravujeme turné Prúdy The Best of Tour 2018, prvý koncert je už o mesiac," doplnil.



Správa o Frešovom úmrtí zaskočila aj bubeníka skupiny Prúdy a Collegium Musicum Dušana Hájeka. "Zaskočilo ma to, prežili sme spolu príjemné chvíle," poznamenal pre TASR.



"Slovo nečakané nevystihuje túto smutnú správu, ešte v nedeľu sme boli spolu. Boli sme si blízki, môžem o Fedorovi povedať len dobre a spomínať na neho len v tom najlepšom," povedal pre TASR hudobník Laco Lučenič.



"Zlá správa, nevyberá si a našla si aj medzi hudobníkmi. Len pred pár dňami sme dokončili nahrávanie albumu a pred nami je koncertné turné," uviedol pre TASR hudobný vydavateľ, producent pripravovaného turné Prúdy The Best od Tour 2018 Pavol Maruščák.



Fedor Frešo sa narodil 6. januára 1947. Bol basový gitarista, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej rockovej scény. Vyštudoval hru na kontrabas na bratislavskom konzervatóriu. Účinkoval v skupine Soulmen Deža Ursínyho, potom to boli Prúdy, Collegium Musicum, Modrý Efekt, Fermáta a T&R Band. Do konca roku 1989 pracoval v Slovenskom rozhlase ako hudobný režisér.