Vo Viedni sa čoskro začne 62. Operný ples, všetko je pripravené

Viedeň 8. februára (TASR) - V rakúskom hlavnom meste chýbajú už iba desiatky minút do slávnostného otvorenia 62. Opernballu - plesu v priestoroch Viedenskej štátnej opery, ktorý je už tradične vrcholom tamojšej plesovej sezóny.



Na tejto spoločenskej udalosti roka nebude chýbať ani rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen či spolkový kancelár Sebastian Kurz. Medzi plesových hostí bude patriť aj ukrajinský prezident Petro Porošenko, americká herečka Melanie Griffithová, hollywoodska hviezdička Lily Jamesová, nemecký herec Heiner Lauterbach či jeho krajania - kolegyňa Sibylle Rauchová, považovaná v 80. rokoch minulého storočia v tejto spolkovej republike za najvýznamnejší symbol ženskej príťažlivosti, alebo módny návrhár Harald Glööckler. Účasť na plese avizovali aj fotograf Michel Comte alebo herečka Sunyi Mellesová.



Viedenský ples zažil s určitosťou už aj ročníky s hviezdnejším obsadením hostí, veď sem v uplynulých desaťročiach zavítali aj také hviezdy šoubiznisu ako herečky Sophia Lorenová, Claudia Cardinale, Faye Dunawayová, Jacqueline Bissetová, Farrah Fawcettová, Joan Collinsová, Mira Sorvinová alebo vlani Goldie Hawnová, ale aj spevák Harry Belafonte či hudobník Dieter Bohlen. Už tradične patria medzi hostí podujatia viacerí členovia rakúskej vlády či špičkoví podnikatelia, nezriedka aj s pozvanými partnermi zo zahraničia vrátane SR.



Operný ples vo Viedni budú sprevádzať mimoriadne bezpečnostné opatrenia, pretože v ostatných rokoch tam nie sú zriedkavosťou prejavy nespokojnosti časti tamojšej spoločnosti. Rakúska polícia preventívne rozhodla o uzavretí okolia dejiska plesu a avizovala nasadenie približne 350 príslušníkov policajného zboru, ktorí budú mať na starosti nielen účastníkov protestnej demonštrácie, ale aj zabezpečenie plynulosti dopravy v okolí opery v čase príchodu a odchodu plesových hostí. Ďalších 30 mužov zákona bude mať na starosti výlučne demonštrantov.



Protestnú akciu zorganizovala pod mottom Eat the rich (Zjedzte bohatých) Komunistická mládež Rakúska, podľa organizátorov bolo krátko pred 19.00 h v uliciach Viedne asi 200 účastníkov demonštrácie, podľa polície iba 90 ľudí. Napriek tomu všetci skandovali "ešte nikdy nás nebolo tak mnoho, ešte nikdy sme neboli tak silní", uviedla tlačová agentúra APA.



V dejisku podujatia, v ktorom podľa tlačovej agentúry APA očakávajú vyše 5100 hostí, je až na maličkosti už všetko pripravené na slávnostné otvorenie. O premenu Viedenskej štátnej opery na jednu z najjagavejších plesových sál planéty sa postaralo zhruba 500 robotníkov v priebehu iba 30 hodín.



Aj tentoraz budú priestory viedenskej opernej scény vyzdobené vo veľkolepom štýle kvetinami, v tomto roku na motívy Mozartovej Figarovej svadby. Pre plesových hostí je pripravených 1300 fliaš šampanského, 900 fliaš vína, 900 fliaš piva a rôzne gastronomické špeciality. K dispozícii bude 46.000 pohárov a tisícky kusov príborov.



Ozdobou plesu, ktorého úvod bude tradične patriť tancu 144 párov debutantov, by mal byť aj tentoraz kultúrny program. Predstavia sa v ňom i slovenskí umelci. Jedným z nich bude tenorista Pavol Bršlík, ktorý používa na medzinárodnej scéne priezvisko Breslik a ktorý v stredu pred generálnou skúškou uviazol v dôsledku nepriaznivého počasia na letisku v Mníchove a do dejiska priletel s omeškaním. Ďalším zasa sólista baletného súboru Viedenskej štátnej opery Roman Lazík, ktorého iba 1. januára mohli vidieť diváci na celom svete vďaka vystúpeniu počas Novoročného koncertu Viedenských filharmonikov.



Program budú tvoriť diela Josefa Straussa, Emmanuela Chabriera, Charlesa Gounoda, Giacoma Pucciniho, Franza Lehára a Johanna Straussa.



Pre všetkých, ktorí sa z rôznych príčin nedostali do vypredanej Viedenskej štátnej opery, pripravila verejnoprávna rakúska televízia ORF niekoľkohodinový priamy prenos z podujatia, pred ktorým diváci môžu sledovať najzaujímavejšie momenty z predchádzajúcich ročníkov plesu.