VŠVU v Bratislave si výročie vzniku pripomína výstavou

Bratislava 7. júna (TASR) - Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave si 70. výročie vzniku pripomína aj výročnou výstavou s názvom Y. Vernisáž sa uskutočnila v piatok v bratislavskej Galérii Umelka. V rámci nej uviedli aj dve nové publikácie. Výstava potrvá do 23. júna. TASR o tom informovala PR manažérka VŠVU Barbora Komarová.



Výstavný projekt troch mladých kurátorov predstavuje práce študentov a absolventov za posledné štyri roky. Kurátorský tím využil prezentáciu ako príležitosť pre istý druh generačnej výpovede, ktorá je nevytrhnuteľná zo sociálnych, ekonomických, politických a iných realít takzvanej generácie Y.



"Vybrané projekty sú naklonené kladeniu otázok o zdanlivo nemenných konštantách v rámci slovenskej postkomunistickej verzie kapitalizmu," uviedla Komarová.



Na výstave sa pracuje s dielami, ktoré na jednej strane materializujú a zviditeľňujú súčasný stav, po práce, ktoré sa svojou imagináciou navracajú späť z virtuality do fyzického prežívania, a zároveň zhmotňujú možné scenáre budúcnosti na planéte Zem. Cieľom je nepriamo sprostredkovať pocit neustáleho hľadania rovnováhy, dodala Komarová.



VŠVU pri tejto príležitosti uviedla aj dve nové publikácie. Kniha Archívna správa o Vysokej škole výtvarných umení 1949 – 1989 od autorky Ivy Dejovej sa textom aj obrazom venuje histórii školy. Druhá s názvom "Take Care" je koncipovaná kurátormi výstavy Y.