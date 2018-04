Vychádza kniha Plán Bratislava

Kniha samotná je rozdelená na dve základné časti – Funkčné mesto a Agenda mesta.

Bratislava 19. apríla (TASR) – Kniha Plán Bratislava Matúša Valla a kolektívu prichádza v týchto dňoch na pulty slovenských knižných obchodov. Za účasti autora ju v stredu (18.4.) večer predstavilo v bratislavskej Novej Cvernovke vydavateľstvo Slovart. Do života ju uviedla herečka Zuzana Fialová.



Návod na lepšie, moderné, dostupné, rozumné, funkčné, zdravé a kultúrne mesto. Tak sa dá nazvať publikácia Plán Bratislava. Zostavil ju Matúš Vallo a tím 76 odborníkov, ktorí na nej spolupracovali. Kniha samotná je rozdelená na dve základné časti – Funkčné mesto a Agenda mesta.



„Vďaka svojej práci som spoznal množstvo ľudí, ktorí mestu rozumejú a rozhodol som sa ich spojiť, aby postavili plán pre Bratislavu. Ako architekt a aktivista som sa stretával s postojom kompetentných, že to sa nedá, lebo nemajú kompetencie. Počas dvoch rokov sme s tímom absolvovali vyše 100 stretnutí. Bolo to náročné, ale hlavne veľmi obohacujúce. Spojil som ľudí, ktorí majú spoločný záujem, a to lepšiu Bratislavu,“ uviedol pre médiá Vallo.



Plán Bratislava zastrešuje Platforma pre Bratislavu o. z., ktorá vznikla ako nezávislé občianske združenie. Jeho cieľom je formulovať mestské problémy, navrhnúť ich konkrétne riešenia a určiť víziu Bratislavy ako mesta pre obyvateľov aj návštevníkov. Prostredníctvom knihy chce Vallo osloviť Bratislavčanov a riešiť konkrétne problémy mesta.



Matúš Vallo je Bratislavčan, architekt a spoluzakladateľ občianskeho združenia My sme mesto, ktoré sa zameriava na súčasný verejný priestor. Stojí aj za iniciatívou Mestské zásady, ktorá za ostatných desať rokov vytvorila vyše 900 projektov na vylepšenie verejných priestorov v dvadsiatich slovenských a českých mestách.



TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková