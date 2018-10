Vychádza štúdiová nahrávka muzikálu P+L s hudbou D. Ursinyho

Dežo Ursiny. Foto: pokec.sk

Album ponúka 15 skladieb, sú nimi Žijeme len raz, Náhle sme dospelí, Ešte stále sme to my, Kde je, Nenapíšem, Útok, Vojna, Mením farby, Pastely, Vzor hrdina, Len on, Nakrátko, Dom, Portrét a Prečo.

Bratislava 5. októbra (TASR) - Štúdiová nahrávka muzikálu P+L s hudbou Deža Ursinyho vychádza v týchto dňoch pri príležitosti nedožitých 71 rokov tejto výraznej osobnosti slovenskej hudobnej scény. TASR informoval Marek Čulen z občianskeho združenia Provisorium.



Album ponúka 15 skladieb, sú nimi Žijeme len raz, Náhle sme dospelí, Ešte stále sme to my, Kde je, Nenapíšem, Útok, Vojna, Mením farby, Pastely, Vzor hrdina, Len on, Nakrátko, Dom, Portrét a Prečo.



Libreto pre nerealizovaný divadelný muzikál Peter a Lucia podľa predlohy diela Romaina Rollanda vzniklo už v roku 1987. Napísala ho Alta Vášová a dala mu názov P+L. Na spoluprácu na piesňach muzikálu prizvala Jána Štrassera na napísanie textov a Deža Ursinyho na skomponovanie hudby. Táto trojica už predtým spoločne pracovala na úspešnom filmovom muzikáli Neberte nám princeznú. Na rozdiel od tohto sa ale divadelný muzikál zrealizovať nepodarilo, a tak po ňom ostali iba libreto a demonahrávka s Ursinyho spevom a klavírnym sprievodom Jara Filipa. Tú po rokoch objavil Ursinyho syn Jakub a muzikál začal ponúkať na realizáciu. Tejto príležitosti sa chytilo až v roku 2013 divadlo Malá scéna v Bratislave, napriek vypredaným predstaveniam sa však na scéne udržal iba 22 repríz.



Na Malej scéne muzikál pripravilo a naživo hralo hudobné teleso Talent Transport v zložení Vladislav „Slnko“ Šarišský (klávesy), Marián Slávka (bicie), Filip Hittrich (basa) a po ukončení spolupráce s divadlom chcela skupina v hraní tohto repertoáru pokračovať. Oslovila preto Ursinyho syna Jakuba a Filipovu dcéru Dorotu, aby stvárnili a odspievali Petra a Luciu, čím sa kruh uzatvoril a vznikol projekt, ktorý sa síce nestal divadelným, ale pre zmenu koncertným.



V rokoch 2016 až 2018 odohrala skupina s projektom množstvo koncertov na Slovensku a v Čechách, aby materiál napokon nahrali v štúdiu Lavagance so zvukárom Tomášom Lobbom a Marekom Rakovickým. V rozmedzí mája až augusta 2018 tak vznikol album s 15 skladbami z muzikálu P+L, ktoré zaranžoval Vladislav Šarišský. Ako hostí si skupina prizvala aj Ľuboslava Petrušku z Chiki Liki Tu-a na hru na gitare, na saxofóne mladú talentovanú Lenku Molčányiovú a na violončele Romana Harvana.



Album P+L vydáva Provisorium, občianske združenie, ktoré stojí za úspešnými vinylovými reedíciami albumov Deža Ursinyho Provisorium a Modrý vrch. V blízkej budúcnosti združenie plánuje vydať album na vinyle v limitovanej edícii. CD bolo uvedené do života na festivale Konvergencie 2018 v Bratislave.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.