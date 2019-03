Vydavateľstvo Ikar odmenilo najúspešnejších domácich autorov roka 2018

Najúspešnejšími autormi boli v uplynulom roku Táňa Keleová-Vasilková a Jozef Karika.

Bratislava 8. marca (TASR) – Vydavateľstvo Ikar ocenilo vo štvrtok večer diela svojich najúspešnejších slovenských autorov. Na Ikariáde 2018 boli ocenení známi autori aj autori knižných debutov. Najúspešnejšími autormi boli v uplynulom roku Táňa Keleová-Vasilková a Jozef Karika.



Ocenenie Zlatá kniha sa udeľuje za 15.000 predaných knižných výtlačkov. Tento rok ho získali Jozef Karika za romány Tma a Na smrť, Táňa Keleová-Vasilková za knihu Mama, Jozef Banáš za historický román Prebijem sa!, Hana Lasicová a Katarína Mikulíková za knihu Oteckovia, Arpád Soltész za kultový román Mäso – Vtedy na východe a Ivona Ďuričová za detskú knižku Zvieratká z abecedy.



Platinovou knihou, ktorá sa udeľuje za 25.000 predaných kníh, bola ocenená najúspešnejšia autorka vydavateľstva Ikar Táňa Keleová-Vasilková za svoj román Priateľky. Platinovú knihu si prevzal aj Jozef Karika za triler Priepasť.



Ocenenie Zlaté pero každoročne udeľuje literárna kritika. Tento rok o ňom rozhodovala odborná porota v zložení Alexander Halvoník (predseda), publicista Dado Nagy a literárna redaktorka Zuzana Belková. Cenu získal Jozef Karika za triler Priepasť. Porota sa rozhodla oceniť toto dielo najmä preto, že dramatickým a znamenite vystavaným dejom, ale aj varujúcim myšlienkovým posolstvom, aktuálne reaguje na zložité podnety súčasného postmoderného sveta a jeho výzvy.



"Minulý rok sa celkom zadaril. Snažím sa si to užiť, pretože som už natoľko realista, viem, že tieto fázy nikdy netrvajú večne a často netrvajú ani dlho. Takto k tomu pristupujem a o to viac sa z toho teším. Zlaté pero ma prekvapilo, som veľmi vďačný porote, že to takto vyhodnotili, lebo naozaj v Priepasti som sa snažil, aby okrem zimomriavkového príbehu tam bol aj hlbší význam a zmysel. Som nesmierne rád, že porota to tam videla a presne to aj pomenovali,“ povedal pre TASR štyrikrát ocenený Jozef Karika.



"Ocenenie som prijala s radosťou, každá cena znamená, že moje knihy sa stále čítajú, čo je pre mňa to najväčšie ocenenie. Stále je o čom písať, svet totiž nestojí, svet stále ide, príbehy pokračujú, a mením sa aj ja, čiže mám na viaceré veci iný pohľad. Písanie neberiem ako prácu, beriem to ako niečo, čo milujem. O mesiac budem mať narodeniny, nechcem len darčeky dostávať, ale chcem aj dať. Vyjde nová kniha pre moje čitateľky, má názov Rodinné klbko," uviedla pre TASR Táňa Keleová-Vasilková.



"Teším sa z ocenenia, veľmi si to vážim, najmä s ohľadom na to, že tento rok bolo mnoho ocenených so skvelými knihami. Nazdávam sa, že tomu pomohla téma mojej knihy, Milan Rastislav Štefánik. Tento motivačný človek stál za to urobiť o ňom knihu, na ktorej som štyri roky pracoval. Priniesla ovocie a stále prináša," dodal pre TASR ocenený Jozef Banáš.



"Vydali sme minulý rok 434 titulov, čo je o 50 viac ako rok predtým, z toho 70 od domácich autorov. To všetko museli spracovať naši pôvodní redaktori pri nezmenenom počte. S domácimi autormi je robota trochu ťažšia. Tu je potrebné od začiatku vypiplať a urobiť úžasnú, krásnu, reprezentatívnu a zároveň aj zaujímavú knižku," doplnila pre TASR generálna riaditeľka Gabriela Belopotocká.