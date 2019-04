Vyhlásili 4. ročník súťaže Stvárni knihu

V súťažnom stvárnení obľúbenej knihy môže byť použitých niekoľko prvkov vytvorených handmade technikami a naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu.

Bratislava 11. apríla (TASR) – Snaha spojiť kreativitu a tvorivé schopnosti s písaným slovom obsiahnutým v knihách viedlo ku genéze projektu s názvom Stvárni knihu. V poradí 4. ročník súťaže určenej jednotlivcom a kolektívom vyhlásilo občianske združenie Kreatívny Klub Luna, ktorý sa od roku 2014 pravidelne venuje rozvoju tvorivosti v rôznych vekových kategóriách.



V súťažnom stvárnení obľúbenej knihy môže byť použitých niekoľko prvkov vytvorených handmade technikami a naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu. "Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom, skupiny maximálne tri projekty," píše sa v pravidlách súťaže, ktorá sa koná od 15. marca.



"Ak stvárnenú knihu rozličnými výtvarnými technikami prihlásite do 15. mája do súťaže, odborná porota práce ohodnotí a 20. júna na slávnostnom podujatí, spojenom s kultúrnym programom, vyhlási ocenených," TASR informovala Marcela Grošeková, koordinátorka projektov.



Súčasťou podujatia je vernisáž vybraných súťažných prác. Ďalšie informácie získajú záujemcovia na www.stvarniknihu.sk.