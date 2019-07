Vysočina žije hudbou, začal sa Sázavafest 2019

Malebné mestečko na Vysočine v ČR má sedem tisíc obyvateľov, a počas troch najbližších dní sa tento počet vďaka návštevníkom festivalu niekoľkokrát zvýši.

Světlá nad Sázavou 26. júla (TASR) - Světlá nad Sázavou a jej zámocký park patrí od štvrtka (25.7.) hudbe. Počas troch dní sa na 19. ročníku hudobného festivalu Sázavafest 2019 predstaví skoro stovka domácich aj zahraničných interpretov. Malebné mestečko na Vysočine má sedem tisíc obyvateľov, a počas troch najbližších dní sa tento počet vďaka návštevníkom festivalu niekoľkokrát zvýši.



Už aj program prvého dňa ponúkol viaceré žánre, od popu až po hardrock. Program na hlavnom pódiu rozbiehal spevák, skladateľ a herec David Kraus. Hudobnú dráhu začínal v skupine Laura a její tygři, známym sa stal v roku 2002 vďaka piesni Zuzana. Na svojom konte má dnes dva vydané albumy, David Kraus a Cukrárna. Syn známeho zabávača Jana Krausa a herečky Jany Krausovej štvrtkovú náročnú úlohu zvládol. Nemalou mierou mu pomohli aj fanúšikovia pred pódiom, stojaci na priamom slnku pri teplote 36 stupňov Celzia, ktorí to roztočili aj pri piesňach Jemná, Holka z Moravy či Valaška.



Nemenej náročnú úlohu mal aj ďalší spevák Jakub Děkan, slnko ešte stále pálilo a teplota neklesala. Tento rodák z Liberca začínal so spevom už v pätnástich a od sedemnástich začal aj s dráhou moderátora. V roku 2008 bol spoluzakladateľom skupiny Rosemary, po nej účinkoval so skupinou Attic Vynity. V roku 2012 sa zúčastnil talentovej súťaže Česko Slovensko má talent. Fanúšikovia, ktorí zaplnili plochu pred pódiom, najviac reagovali na jeho piesne Lea, S tebou, Řidičák, Já vím, Co bejvávalo, už není či Děda.



Večerný program prvého dňa rozbiehala hardrocková skupina Doga. Skupina vznikla na jeseň 1988, takže na scéne je už 31 rokov, čo líder kapely z pódia aj pripomenul. Ich prvým väčším úspechom bolo víťazstvo v súťaži Zlatý Ambrož 1992. Ešte v roku 1992 sa stal členom a lídrom spevák a gitarista Roman Izzi Izaiáš, rok nato vydala skupina debutový album Doga. Na svojom konte má desať vydaných albumov, najnovšími sú deviaty Detox z apríla 2015 a desiaty Hard Werk, vydaný 1. decembra 2017. Hardrockeri si prišli na svoje pri skladbách Jsem trochu divnej, Nejsi nevinná, Až jednou slunce nevyjde, Gravitace, Od soumraku do úsvitu, Detox či Popojedem.



Pop-folková formácia Jelen je na scéne od roku 2012. V máji 2014 vydala debutový album Světlo ve tmě, za ktorý získala ocenenie Anděl 2014 v kategórii objav roka. V októbri 2016 pridala druhý album Vlčí srdce. V júni tohto roka jej vyšiel tretí album Půlnoční vlak Michala Tučného, na ktorý nahrala známe piesne z repertoáru Michala Tučného. Kapela je známa aj na Slovensku vďaka spoločnému turné so skupinou Desmod, ako aj z viacerých sólových vystúpení. Z pódia zazneli jej piesne Klidná jako voda, Vlčí srdce, Je lepší se opít, Co bylo dál, Magdaléna či Jelen. Z albumu Půlnoční vlak Michala Tučného vybrali hudobníci skladby Pověste ho vejš a Spím v obilí.



"Máme radosť, chodí stále viac ľudí, hráme v lepších časoch na väčších pódiách, je to stále plnenie nášho sna. Tak ako sme začínali, každý náš koncert je krokom nahor, sme šťastní. Náš nový album sa volá Půlnoční vlak Michala Tučného, čo napovedá, že sú na ňom pesničky Michala Tučného. Má to súvislosť, jeden z prvých festivalov, na ktorom sme zo začiatku hrali, kde nám dali dôveru a pustili pred ľudí, bola Stodola Michala Tučného. Napadlo nás urobiť pár pesničiek na jeho počesť a prizvali sme k tomu jeho dcéru Míšu Tučnú, aby to bolo prepojené. Súhlasila, bola to krásna jeseň, keď skončil posledný koncert vo Fórume Karlín, nechceli sme to nechať. Podporili to aj ohlasy fanúšikov, tak sme nahrali tento album. Je pozdravom a spomienkou na velikána českej hudobnej scény," povedal pre TASR po skončení vystúpenia Jindřich Polák, líder kapely Jelen.



Jedným z headlinerov prvého večera bola skupina Divokej Bill. Vznikla v roku 1998 v Úvale pri Prahe, a po zmenách sa postupne rozrástla na osem členov. V júni 2000 jej vyšiel debutový album Propustka do pekel, hitom z neho bola pieseň Plakala. Rok na to vydala druhý album Svatá pravda. Ďalšími sú albumy Mezi nima (2003), koncertné CD a DVD Lucerna (2004), Divokej Bill (2006), koncertný Rock for People z vystúpenia na známom festivale (2007), štúdiový album Mlsná (2009) a kompilácia s názvom Unisono/Best Of 2000-2010, ktorá vyšla v apríli 2011. Album s názvom 15 vydala skupina v apríli 2013 a najnovší album Tsunami vyšiel v máji 2017. Spievať aj tancovať bolo povolené pri skladbách Sudička, Čmelák, Vstávej, Malování, Všema deseti, Kořala, Tsunami či Svatá pravda. Partia okolo lídra Vaška Bláhu pustila na divákov miestami skutočné "tsunami".



Cez polnoc sa potom prehupol koncert skupiny Škwor. Medzi menami druhého dňa figurujú skupiny Kryštof, IMT Smile, Mirai, Wohnout, David Koller a Kollerband, speváčky Olga Lounová a Lenny.