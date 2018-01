Výstavu Môj priateľ Picasso videlo viac ako 4400 návštevníkov

Ide o výber 125 fotografií, ktoré vznikli počas 20-ročného priateľstva Edwarda Quinna a Pabla Picassa v rokoch 1951 až 1972.

Bratislava 3. januára (TASR) - Výstavu Môj priateľ Picasso, 125 fotografií Edwarda Quinna, si v jednom z najmladších európskych múzeí moderného umenia – Danubiana Meulensteen Art Museum - pozrelo viac ako 4400 návštevníkov. Pre TASR to v stredu potvrdila projektová koordinátorka Danubiany Veronika Polakovičová, podľa ktorej je výstava veľmi obľúbená.



"Táto výstava priťahuje ľudí zrejme najmä preto, že väčšina z nás síce pozná diela slávneho umelca, ale nepoznáme jeho osobný život, ktorý výstava ponúka okrem jedinečného štýlu Edwarda Quinna a jeho jedinečných fotografií," povedala Polakovičová. Ide o výber 125 fotografií, ktoré vznikli počas 20-ročného priateľstva Edwarda Quinna a Pabla Picassa v rokoch 1951 až 1972. Vznikli tak unikátne fotografie z rodinného, osobného aj tvorivého života Picassa. Počas plodnej a úzkej spolupráce Quinn vytvoril takmer 10.000 fotografií z Picassovho života a práce, ktoré približujú umelca z mnohých uhlov pohľadu tak, ako to mohol urobiť len máloktorý fotograf. Ide napríklad o Picassa pri maľovaní, sochárstve či v keramickej dielni.



Výstava fotografií je prevzatá z Musée Picasso v Antibes, kde mala názov Picasso sans cliché. Realizátori výstavy odhadujú, že do jej skončenia 14. januára ju v Danubiane na Vodnom diele v Bratislave - Čunove uvidí spolu približne 5000 návštevníkov.