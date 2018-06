Výstava Praha 1968 ukazuje Pražskú jar očami zahraničných fotografov

Carlo Leidi a Alfonso Modonesi boli v roku 1968 svedkami jesenných udalostí. Zdokumentovali výrobné oddelenia ČKD, pražského podniku, v ktorom tajne zasadal mimoriadny zjazd KSČ po začatí okupácie.

Bratislava 26. júna (TASR) - Výstavu s názvom Praha 1968 otvorili v utorok v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Putovná fotografická expozícia, ktorá prišla na Slovensko po jej uvedení v talianskom Manzane a v Prahe, zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa. Vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v CRAF - Centre pre výskum a archiváciu fotografií v talianskom Spilimbergu.



Výstavu venovanú udalostiam "obdobia rozpuku Pražskej jari, ktorá následne náhla odkvitla do olovnatej jesene normalizácie a zahalila vtedajšie Československo ešte na mnoho rokov", tvorí viac než stovka fotografií od talianskych dokumentárnych fotografov Carla Leidiho (1930 - 1998), Alfonsa Modonesiho (1941) a ich českého kolegu Pavla Štichu (1942), ktorý bol, predtým ako v roku 1968 opustil Československo, fotografom denníka Svoboda. "Aby dostala významnejší medzinárodný charakter, zaradili do nej aj práce fotografa, režiséra a etnológa Sune Jonssona (1930 - 2009), ktorý taktiež zachytával pražské udalosti v auguste 1968 a patrí k najvýznamnejších švédskym dokumentárnym fotografom," povedala pre TASR Adriána Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu k výstave, ktorú kurátorsky pripravil Walter Liva.



Zábery Pavla Štichu zobrazujú mnohých významných predstaviteľov obdobia Pražskej jari a kľúčových udalostí roka 1968 - menovanie Alexandra Dubčeka za prvého tajomníka Ústredného výboru KSČ v januári 1968 či prvomájový sprievod. Švéd Sune Jonsson sa v Prahe v roku 1968 nachádzal s novinárom Dagom Lindbergom povereným vyhotovením reportáže pre časopis VI. Reportáž mala byť venovaná obliehaniu Prahy Švédmi v roku 1648, nakoniec sa však stal svedkom invázie sovietskych vojsk.



Carlo Leidi a Alfonso Modonesi boli v roku 1968 svedkami jesenných udalostí. Zdokumentovali aj výrobné oddelenia ČKD, pražského podniku, v ktorom tajne zasadal mimoriadny zjazd KSČ po začatí okupácie. Medzi ich ďalšie fotografie patria zábery, ktoré zachytávajú Hradčanské námestie 28. októbra 1968 ráno, občanov ukladajúcich kvety a sviece k nohám sochy sv. Václava, tie s múrmi a balkónmi, na ktorých sa objavili nápisy proti okupácii a podporujúce Pražskú jar, ale aj zábery hrobu Jana Palacha z marca 1970.



Dramatické obdobie záveru 60. rokov v Československu je zvečnené na fotografiách v malých formátoch. "Aj keď sú malé, podľa mňa majú obrovskú silu, pretože rozprávajú o revolúcii, ktorá sa nekonala v niekoho réžii, nebol to žiaden film. Bola to realita, ktorá vyzerá veľmi vzdialená, ale stala sa len pred 50 rokmi a zmenila celý svet," uviedol Marco Gerbi z inštitútu.



Výstavu o našich dejinách, ale očami fotografov spoza hraníc okomentoval aj teoretik fotografie Václav Macek. "Boli to kvalitní profesionáli, ako Kállay v 60. rokoch na Slovensku, chodili tu pravidelnejšie, robili pre časopisy. Človek necíti, že to fotili cudzinci," povedal k výstave, ktorá je súčasťou festivalového programu Dolce Vitaj 2018 a potrvá do 5. augusta.