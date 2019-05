Výstava v bratislavskej Umelke je spomienkou na maliara Fera Kráľa

Výber obrazov v kurátorskej koncepcii Milana Mazúra od roku 1947 do roku 2008 obsahuje všetky tvorivé obdobia.

Bratislava 18. mája (TASR) – Veľká prierezová výstava v bratislavskej Umelke je spomienkou na výtvarníka Fera Kráľa pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín. Má názov Fero Kráľ 1919 – 2008.



Výber obrazov v kurátorskej koncepcii Milana Mazúra od roku 1947 do roku 2008 obsahuje všetky tvorivé obdobia. Najstaršie sú rôzne zátišia a akty. Obdobie 60. rokov 20. storočia predstavujú diela Epitaf zabudnutia, Ikona plná smútku, Nahustené mlčanie, Stĺp umučenia, Narušená rovnováha, Pomník myšlienke, Apokryfy pochybností, Variácie na jarné túžby, Ukazovateľ necesty, Nejasné predstavy, Spomienky a iné obrazy. Medzi 119 dielami sú aj práce z jeho renesančného obdobia i záverečného poeticko surrealistického až po obraz Zelené vertikály, ktorý namaľoval v roku svojej smrti.



"Výstava je rozdelená do štyroch častí, od počiatočného obdobia povinného socialistického realizmu, cez kľúčové 60. roky. Vtedy prešiel do abstrakcie a bolo to jeho úspešné obdobie. Ako druhý Slovák mal výstavu v Paríži, potom v Mníchove, Ríme, Florencii, Káhire, Berlíne, Varšave. V 70. rokoch bol ovplyvnený renesanciou, krásou ženy. V záverečnom poeticko-surrealistickom období je realita v náznaku, dôležitá je myšlienka, je tam kúsok poézie a veľa farby. Farba bola pre neho dominantná," povedal pre TASR výtvarníkov syn, maliar Pavol Kráľ, ktorý napísal monografiu s rovnakým názvom.



Kniha obsahuje nielen rodinné spomienky, ale aj množstvo príhod a korešpondencie s významnými výtvarníkmi. Je tiež dokumentom vtedajšej doby. Čitateľ sa dozvie, že Fero Kráľ bol všestranným výtvarníkom. Venoval sa aj grafike, vitrážam a iným dielam v architektúre. Bol tiež pedagóg a organizátor výtvarného diania.