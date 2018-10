Výstava zmapuje zrod Košíc ako metropoly východu

Výstava je rozdelená do siedmich tematických blokov.

Košice 22. októbra (TASR) – Dvadsaťročie existencie prvej Československej republiky (ČSR) a zrod Košíc ako metropoly východu zmapuje pripravovaná výstava, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia ČSR. Ako pre TASR povedal riaditeľ Štátneho archívu (ŠA) v Košiciach Richard Pavlovič, spolu s Východoslovenským múzeom (VSM) v Košiciach na nej pracovali dva roky.



Výstava je rozdelená do siedmich tematických blokov. "Inovatívna je hneď prvá miestnosť, kde budú pohľady na prvú republiku zvonku. V druhej miestnosti bude priblížená administratíva, teda mestská, župná a policajná správa. Ďalší priestor bude venovaný architektúre v Košiciach, školstvu, kultúre a spolkovému životu. Výstava sa bude venovať aj prezidentovi Tomášovi Garrigueovi Masarykovi, štátnym symbolom a korunovej mene," povedal Pavlovič s tým, že touto výstavou vyvrcholí program Osmičkovej jesene Košického samosprávneho kraja. Výstava bude obsahovať aj interaktívne prvky.



Exponáty sú súborom archívnych dokumentov zo ŠA a zbierkových predmetov VSM. "Budú tam klasické archívne listinné dokumenty, volebné plagáty, volebné vyhlášky, fotografie, busty, trojrozmerný materiál i nábytok - napríklad četnícka stanica," uviedol.



"Výstava sa snaží ukázať to, čo bolo pre Košice špecifické, ako zložito sa Košice dostávali do Československej republiky v rokoch 1918 a 1919 a to, že sa v roku 1923 skutočne stali centrom, respektíve metropolou východného Slovenska," dodal Pavlovič.



Vernisáž výstavy Košice 1918 – 1938: Zrod metropoly východného Slovenska bude vo VSM v Košiciach vo štvrtok (25.10). Výstava potrvá do 25. augusta 2019.