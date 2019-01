Pred 180 rokmi sa narodil francúzsky maliar Paul Cézanne

Nezobrazoval prírodu verne, ale cez hru tieňov a svetla.

Aix-en-Provence/Bratislava 19. januára (TASR)- Francúzsky maliar Paul Cézanne bol jednou z najvýznamnejších postáv postimpresionizmu. Umelec, ktorý mimoriadne ovplyvnil výtvarné umenie 20. storočia, kládol hlavný dôraz na celkovú štruktúru obrazu. Nezobrazoval prírodu verne, ale cez hru tieňov a svetla. Od narodenia jednej z najvýznamnejších postáv francúzskeho výtvarného umenia uplynie v sobotu 19. januára 180 rokov.



Medzi Cézannove najznámejšie diela patrí Zátišie s jablkami a pomarančmi (okolo 1899), Kúpajúce sa ženy (1889-1906), Zátišie s Amorom, Hráči kariet, Moderná Olympia, Obesencov dom či Mládenec v červenej veste.



V 19. storočí bolo zátišie vo francúzskom akademickom umení vnímané ako banálny žáner, pretože v tom čase boli oceňované vznešené námety krajiniek, portrétov a historické maľby. Cézannovi však zátišie umožnilo veľmi radikálny prístup k tvorbe, ktorá opustila tradičné postupy. Už prví kritici umelca, ako boli Thadée Natanson, či Roger Fry, nachádzali práve v zátišiach kľúč k jeho umeniu.



Paul Cézanne sa narodil 19. januára 1839 v Aix-en-Provence na juhu Francúzska do rodiny bankára. Napriek tomu, že ho zaujímala hudba, literatúra a maliarstvo, po maturite na strednej škole sa Cézanne na otcovu žiadosť zapísal na štúdium práva, ktoré ho však nebavilo. Popri ňom študoval i v škole kreslenia. V Paríži, kam sa vybral ako budúci umelec, sa stretol s Jacobom Camille Pissarrom a ďalšími impresionistami. Bol to práve Pissarro, kto ovplyvnil Cézannove maľby, často maľovali spoločne. V Paríži udržiaval kontakty s Alfredom Sisleym, s Pierrom Renoirom a Claudom Oscarom Monetom. Súkromne študoval kreslenie, pretože budúceho veľkého maliara Paula Cézanna na Akadémiu výtvarných umení dvakrát odmietli prijať. Dlho odmietali aj jeho obrazy. Maľoval striedavo v Paríži, v Estaque a rodnom Aix.



Navštevoval Louvre, pravidelne sa stretával s Emile Zolom, s ktorým sa poznal od detstva, čítal Stendhala a v roku 1869 v 19-ročnej kníhviazačke Hortense Fiquet, ktorá bola modelkou, našiel budúcu manželku, s ktorou mal ešte pred svadbou syna.



Mnoho avantgardných umelcov si všimlo Cézannov mimoriadny talent, ale prvá samostatná výstava, ktorú mu v roku 1895 usporiadal obchodník Ambroise Vollard, otvorila oči ďalším obdivovateľom výtvarného umenia.



Po otcovej smrti, keď získal majetok, si Paul Cézanne kúpil ateliér v Aix a od roku 1900 ho takmer neopúšťal.



Písal sa 15. október 1906 a umelec maľoval v plenéri. Náhle upadol do bezvedomia a niekoľko dlhých hodín ležal na prudkom daždi. Keď ho našli, jeho stav bol veľmi vážny. Zomrel 22. októbra 1906 na zápal pľúc v rodnom Aix-en-Provence.



Za života Cézanna nepovažovali za veľkého umelca. Naopak, väčšinou sa stretával s urážkami a výsmechom, pretože jeho tvorba bola pre verejnosť nová a nepochopiteľná. V roku 1907 zožali jeho diela prvé úspechy. Medzi Cézannových obdivovateľov patrili maliari Edgar Degas, Paul Gauguin, Mary Cassattová, Auguste Renoir, Édouard Vuillard a Camille Pissarro, ktorý vlastnil dvadsať jeho cenných diel.



V roku 2012 vydražili vzácny akvarel Paula Cézanna v New Yorku za vyše 19 miliónov dolárov. Aukčný dom Christie's uviedol, že akvarel nazvaný Hráči kariet kúpil kupec, ktorý si želal zostať v anonymite.



Na Slovensku sme mohli obdivovať diela umelca v apríli 2014. Originály obrazov francúzskych a nemeckých impresionistov predstavila výstava Cézanne, Renoir a iní, ktorej vernisáž sa uskutočnila v areáli Budatínskeho hradu v Žiline.



