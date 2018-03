Viktor Kubal bol nestorom slovenského animovaného filmu

Dnes by mal 95 rokov.

Svätý Jur/Bratislava 20. marca (TASR) - Nestor slovenského animovaného filmu, karikaturista, scenárista a režisér Viktor Kubal pripravil množstvo animovaných snímok. V utorok 20. marca by mal 95 rokov.



Viktor Kubal sa narodil 20. marca 1923 vo Svätom Jure pri Bratislave. Jeho tvorivé začiatky, ako aj celá jeho ďalšia profesionálna umelecká dráha boli spojené s filmom - či to bol od roku 1943 Školfilm alebo neskôr Slovenská filmová tvorba na bratislavskej Kolibe. Počas 27 rokov pripravil ako režisér a animátor takmer štyristo krátkometrážnych animovaných filmov, (napríklad paródia Studňa lásky, 1958), úspešné seriály Dita - podľa rovnomenného seriálu v humoristickom týždenníku Roháč, Janko Hraško, Puf a Muf, Panák z križovatky a ďalšie. Z jeho tvorivej umeleckej dielne vyšli veľmi úspešné celovečerné animované filmy - Zbojník Jurko (1976), Krvavá pani (1980) a Marcipánová komédia (1987).



Ďalšou časťou jeho bohatej tvorivej činnosti bol kreslený humor a satira, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou nielen týždenníka Roháč, ale aj ďalších periodík. Svoje karikaturistické dielo prezentoval v Európe a aj na výstavách v zámorí - v kanadskom Montreale a na Kube. Tento umelec s veľkým srdcom a talentom bol zároveň aj autorom kníh pre deti a mládež – Výlet Toma Philbyho (1962), Otcovia a deti (1963) alebo Ja a môj brat (1967).



V roku 1981 sa stal prvým rektorom imaginárnej Univerzity humoru a satiry, založenej na stredoeurópskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy. V roku 1995 mu udelil minister kultúry SR Poctu Paľa Bielika za priekopnícku tvorbu v oblasti slovenského animovaného filmu.



Originálny tvorca animovaných filmov Viktor Kubal zomrel 24. apríla 1997 v Bratislave po dlhej chorobe vo veku 74 rokov.



V roku 2006 bola v Uličke slávnych nosov v Kremnici odhalená jeho plastika. Slovenský filmový ústav vydal v roku 2010 monografiu o Viktorovi Kubalovi.



Animovaný film Krvavá pani (1980) Viktora Kubala, inšpirovaný historickou legendou o krutej Čachtickej pani premietli 18. októbra 2017 na medzinárodnom festivale klasických filmov Lumiére vo francúzskom Lyone. Do sekcie Archívne poklady a kuriozity ho vybrali dramaturgovia festivalu spolu s ďalšími šiestimi snímkami.