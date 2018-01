Vzájomnosť Slovákov a Čechov priblížia i predmety s príbehom

Predmet je potrebné odfotografovať, napísať o ňom stručný príbeh a prostredníctvom formulára zverejniť na webovej stránke výstavy.

Bratislava 11. januára (TASR) – Slovenské národné múzeum a Národné múzeum v ČR prijímajú do konca januára predmety z osobných zbierok bežných ľudí, ktoré dokumentujú česko-slovenské vzťahy a ktoré sa stanú súčasťou pripravovanej Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstavy k 100. výročiu vzniku Československa. Do súťaže Hľadáme predmet s príbehom, ktorú obe národné zbierkotvorné inštitúcie v tejto súvislosti vyhlásili, sa verejnosť môže zapojiť už len do konca januára 2018.



Súťaže sa môže zúčastniť každý bez rozdielu veku. "Nezáleží na tom, či predmet, ktorý nám pošle, kúpil, dostal, alebo si priviezol z ciest, dôležité je, aby odrážal česko-slovenské vzťahy, pamiatku na pekné chvíle strávené v rodine, v práci, s priateľmi," vysvetlila Zuzana Vášáryová z Centra múzejnej komunikácie SNM.



Predmet je potrebné odfotografovať, napísať o ňom stručný príbeh a prostredníctvom formulára zverejniť na webovej stránke výstavy: www.cesko-slovensko.eu. "Autorský tím výstavy vyberie z príspevkov najzaujímavejšie a včlení ich priamo do výstavy," dodala Vášáryová. Exponáty jednotlivcov budú vystavené priamo na oficiálnej výstave v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade (od 26. apríla 2018) a následne v novozrekonštruovanej budove Národného múzea v Prahe (od 27. októbra 2018).



Výstavný projekt oboch národných zbierkotvorných inštitúcií priblíži dejiny spoločného štátu od vzniku Československa v roku 1918, cez všetky medzníky a udalosti v živote Čechov a Slovákov v 20. storočí. Predstaví to, čo oba národy spájalo aj rozdeľovalo a v konečnom dôsledku viedlo k rozpadu republiky v roku 1992. Koncepcia výstavy je založená na rôznych témach každodenného života.