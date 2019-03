Warner Bros natočí prvý film s postavičkou Hello Kitty

Táto mačacia postavička, ktorú obľubujú deti po celom svete, má už 45 rokov, avšak ešte nikdy sa neobjavila vo filmovom stvárnení, ale len v krátkych animovaných snímkach.

New York 6. marca (TASR) - Americké filmové štúdio New Line Cinema, patriace produkčnej spoločnosti Warner Bros, získalo od japonskej spoločnosti Sanrio práva na nakrútenie prvého filmu s kreslenou postavičkou Hello Kitty. Dohodu sa podarilo dosiahnuť po takmer piatich rokoch diskusií, informovala v stredu agentúra AP.



Práce na príprave scenára zamýšľaného filmu sa majú začať čo najskôr.



"Okamžite sa začne hľadanie autorov a kreatívnych talentov," uvádza sa vo vyhlásení firmy Sanrio, z ktorého citovala agentúra AFP. Na vzniku snímky sa bude podieľať aj americká produkčná spoločnosť FlynnPictureCo.



Kreslená postavička Hello Kitty, vytvorená japonskou dizajnérkou Juko Šimizu, sa po prvýkrát objavila v roku 1974. Odvtedy prináša firme Sanrio veľké zisky vďaka veľkému množstvu produktov určených pre deti, ako sú hračky, oblečenie a rôzne doplnky, ktorá sa v súčasnosti predávajú v 130 krajinách sveta.



Produkčná spoločnosť Warner Bros už dostala na filmové plátno viaceré obľúbené detské hračky, napríklad v rámci série animovaných filmov Lego príbeh. Od japonskej firmy Sanrio zároveň s Hello Kitty získala aj práva na ďalšie kreslené postavičky, ako sú Gudetama, My Melody a Little Twin Stars.