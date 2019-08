Woodstock bol udalosťou, ktorá zmenila jednu generáciu

Hoci sa tohtoročný plánovaný koncert na jeho pripomenutie neuskutoční, Kino Lumiére uvedie v deň výročia festivalu režisérsky zostrih filmu Woodstock (1970) od režiséra Michaela Wadleigha.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Vo štvrtok 15. augusta uplynie presne 50 rokov od otvorenia brán dnes už legendárneho rockového festivalu Woodstock. Hoci sa tohtoročný plánovaný koncert na jeho pripomenutie neuskutoční, bratislavské Kino Lumiére uvedie v deň výročia festivalu režisérsky zostrih filmu Woodstock (1970) od režiséra Michaela Wadleigha. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Film autenticky približuje atmosféru legendárneho rockového festivalu s množstvom vynikajúcich hudobníkov. Hlavným posolstvom festivalu, ktorému názov Woodstock zostal, aj keď sa nakoniec namiesto vo Woodstocku konal pri meste Bethel v štáte New York, bolo heslo "tri dni mieru a hudby". Podľa dramaturga cyklu Music & Film Mira Ulmana bol Woodstock udalosťou, ktorá zmenila jednu generáciu, koncert svojím vplyvom a rozsahom nemal obdobu: "Počas leta roku 1969 prežilo pol milióna ľudí z rôznych spoločenských vrstiev tri neobyčajné dni".



Film je záznamom vystúpenia legiend ako Joan Baez, Joe Cocker, Crosby, Stills & Nash, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Santana, Ten Years After či The Who, zachytáva aj atmosféru počas príprav koncertu a jeho priebehu. Režisérovi Michaelovi Wadleighovi vyniesol v roku 1970 Oscara za najlepší dokument. Ulman hovorí, že Wedleigh na miesto koncertu pricestoval s tisíckami kotúčov filmu a štábom kameramanov. Výsledkom bolo 193 kilometrov nakrúteného materiálu, ktorý následne zostrihal do podoby 184-minútového filmu.



V roku 1994 vznikol prvý režisérsky zostrih k 25. výročiu festivalu s pridanými 40 minútami vystúpení Canned Heat, Jefferson Airplane a Janis Joplin, záverečné vystúpenie Jimiho Hendrixa bolo rozšírené o dve piesne. "Niektoré zábery s divákmi boli v tejto verzii zamenené za iné, predtým nepoužité. A v záverečných titulkoch boli doplnené mená osobností s generácie Woodstocku, ktoré umreli," vysvetľuje Ulman s tým, že remastrovaný režisérsky zostrih s novým DD5.1 audio mixom, ktorý sa vo štvrtok premietne, je ďalší v poradí, vznikol v roku 2009 pri príležitosti 40. výročia koncertu.



"Ak ste už film Woodstock videli, tak sa vám v spomienkach vynoria dážď, bahno, drogy, ale najmä hudby a neuveriteľný pocit spolupatričnosti. Bola to akcia, ktorej atmosféru sa už nepodarilo zopakovať," dodáva. Projekcia, ktorú Ulman osobne uvedie, je podľa slov dramaturga jedinečnou spomienkou na koniec 60. rokov minulého storočia: "Nielen pre tých, ktorí v tom čase žili, no kvôli tomu, že žili za ostnatým drôtom, sa na festivale nemohli zúčastniť, ale i pre tých, ktorí o ňom doteraz nikdy nepočuli."



Organizátorom festivalu išlo predovšetkým o to, aby bol Woodstock iný ako všetky podobné akcie. "Pre mňa osobne bol Woodstock skúškou toho, či ľudia našej generácie skutočne veria jeden v druhého a vo svet, ktorý sme sa snažili vybudovať," povedal v tom čase Michael Lang, jeden z organizátorov koncertu. "Počas toho augustového víkendu, keď naša vlasť prechádzala nesmierne pohnutým obdobím, sme zo seba vydali to najlepšie a pritom, hoci len na kratučký okamžik, sme vytvorili ten druh spoločnosti, o aký sme všetci usilovali."



Projekcia sa začne o 19.00 h.