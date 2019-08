Začal sa Sziget 2019, najväčší stredoeurópsky festival

Na snímke návštevníci 27. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Sziget v Budapešti 7. augusta 2019. Foto: TASR – Jakub Kotian

Budapešť 7. augusta (TASR) – Maďarská metropola Budapešť sa v stredu podvečer zmenila na európske centrum hudby a kultúry, začal sa Sziget Festival 2019. V rámci sedemdňového maratónu jedného z najväčších európskych festivalov sa predstavia také esá, akými sú Ed Sheeran, Foo Fighters, The 1975, Florence + The Machine či Twenty One Pilots.Prvým zahraničným interpretom, ktorému sa dostalo cti otvoriť festival na hlavnom pódiu, mimochodom najväčšom v rámci festivalov na starom kontinente, bol anglický indie-folkrockový spevák a skladateľ Michael Kiwanuka. Slovenskí fanúšikovia ho poznajú z tohtoročného vystúpenia 10. júla na Pohode v Trenčíne.Michael Samuel Kiwanuka (*3.5.1987), tak znie jeho celé meno, sa do širšieho povedomia hudobných priaznivcov dostal v roku 2011, keď predskakoval Adele na jej turné v roku 2011. Michael vydal dva albumy, debutový Home Again vyšiel v marci 2012 a dostal sa na štvrté miesto britského rebríčka albumov, druhý Love & Hate vyšiel v júli 2016 a dostal sa na prvé miesto. Najúspešnejšou v singlovej domácej aj európskych hitparádach bola pieseň Home Again. Tá v jeho vystúpení nemohla chýbať, pridal aj ďalšie skladby Home Again, I'm Getting Ready, Bones, Tell Me a Tale či Cold Little Heart.Hviezdou najväčšou prvého dňa bude Ed Sheeran, jeho vystúpenie začína o 21.40 hod. na hlavnom pódiu. Čakať bude podľa údajov organizátorov skoro 200.000 fanúšikov.