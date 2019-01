Zakladatelia skupiny Chiki Liki Tu-A otvorili vlastný hudobný klub

Nový hudobný priestor dostal názov Stromoradie podľa legendárnej prešovskej ulice, na ktorej sa nachádza. Je oproti schodom pedagogickej školy.

Bratislava 16. januára (TASR) - Prešovská ulica Stromoradie ožila vďaka novému, rovnomennému klubu, ktorý otvorili zakladatelia skupiny Chiki Liki Tu-A. Martin Višňovský a Peter Šima si tak splnili dlhoročný sen o vlastnom hudobnom priestore. Okrem servisu v kaviarenskej časti budú prinášať a tvoriť premiérové programy v samostatnej multimediálnej sále, tzv. sklade hudby. TASR informoval PR manažér Edo Kopček.



Nový hudobný priestor dostal názov Stromoradie podľa legendárnej prešovskej ulice, na ktorej sa nachádza. Je oproti schodom pedagogickej školy. Priamo z chodníka vstúpite do kaviarenskej časti, ktorá sa večerami mení na dobrú piváreň. Dominantou tejto časti budovy je mozaika s rozmerom 6x3 metrov, ktorú začal robiť ešte v roku 2005 z rôznych farebných kúskov kože otec bubeníka Chiki Liki Tu-A Jaroslav Šima.



"Vznikla spontánne, základ spravil otec. Bol na nej motív Prešova a dvoch ľudí, mojich rodičov, ktorí sa prechádzajú po Stromku," spomína bubeník. Následne časť pôvodnej mozaiky zreštauroval a dotvoril do finálnej podoby katalogizovaný maliar a reštaurátor Miroslav Pribiš. Z pohľadu aleje Stromoradie vidieť centrum mesta, v ktorom sa vynímajú jeho hlavné budovy a kostoly.



Postupne pribudnú aj ďalšie služby. "Ak to bude dobre chutiť, voňať, počuť a ľudia sa tu budú cítiť dobre, budeme spokojní. Robili sme, čo sa dalo, teraz to musia posúdiť návštevníci. Tešíme sa na nich," uviedol pre médiá bubeník Peter Pipo Šima.



Najdôležitejšia je dolná časť, v ktorej sa nachádza samostatná multimediálna sála, tzv. sklad hudby. Tá bude slúžiť na koncerty, film, divadlo, prednášky a akékoľvek ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia. Momentálne sa testuje zvuková a svetelná technika. Svoju premiéru na pódiu mali Chiki Liki Tu-A a uplynulý víkend Akustika.



"Zmysel tohto priestoru je program tvoriť, nie ho len prekupovať. Vymýšľať absolútne premiérové vtipy pre ľudí, aby sa Prešovčania aj cezpoľní nedostali k nejakému koncertu, ktorý už videli 70.000-krát, ale aby sa dostali k niečomu, čo sa, bohužiaľ, veľakrát už nezopakuje. Chceme mať číru radosť z čistej tvorby. To utrpenie, ktoré sme pri tomto projekte vyfasovali, teraz otočíme na radosť z tvorby," uviedol pre médiá basgitarista Martin Višňovský.



Na Stromoradie budú jazdiť nielen slovenské, prípadne české kapely, ale veľa programov bude zo zahraničia. Potvrdzuje to aj Martin Višňovský z Chiki Liki Tu-A, ktorého kapela má aj v zahraničí svoje renomé. "S Európou komunikujeme normálne, nakoľko pre nás ako ľudí, ktorí sa pohybujú v rámci hudby, je kontakt s Európou jasný. Táto komunikácia bude fungovať jednoznačne."



Program klubu bude multižánrový, určite sa nebude profilovať len ako jazzový, rockový alebo akokoľvek žánrovo okresaný priestor. Dôjde aj na kombinácie divadlo – hudba, film – hudba, čo sa bude spájať do jedeného produktu. Gro ale bude tvoriť muzika. "Ako povedal Frank Zappa - Music is the Best, preto dáme priestor všetkým žánrom a smerom, lebo nás to baví a keďže je už dávno jasné, že hudba je to najlepšie a my sme muzikanti, hudba bude prevažovať," dodal Višňovský.