ZAZ predstaví nový album aj na festivale Colours of Ostrava

Bratislava 4. februára (TASR) - Úspešná francúzska speváčka ZAZ bude jednou z účinkujúcich na festivale Colours of Ostrava 2019. Koncertnú premiéru na severe Moravy mala pred siedmimi rokmi, teraz táto živelná a nespútaná umelkyňa predstaví naživo svoj album Effet miroir po dvoch vypredaných koncertoch v Prahe aj na festivale Colours of Ostrava. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.



"Pre našich návštevníkov to bude príležitosť vidieť, kam sa speváčka hudobne za tých niekoľko rokov dostala. Zároveň ZAZ jednoducho od prvej chvíle milujeme pre jej neutíchajúcu energiu, bezprostrednosť, optimizmus a nezabudnuteľné koncerty," hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.







Od prvého vystúpenia v Ostrave vydala ZAZ niekoľko úspešných albumov, navštívila štyri kontinenty a zbierala poklony od Charlesa Aznavoura, Russella Crowa, Martina Scorseseho alebo Plácida Dominga. "Čokoľvek vo svete vidíme, je vlastne len naša vlastná vízia, sprostredkovaná vlastnou optikou, určovaná tým, čo máme radi, čo nenávidíme, čo nás rozhnevá a čo dokážeme vytvoriť. Keď sa pozeráme okolo, často vidíme sami seba," vysvetlila Isabelle Geffroy, ako sa v skutočnosti ZAZ volá, ideu nového albumu Effet miroir.



ZAZ očarila svet pesničkami, v ktorých sa spája tradícia cigánskeho jazzu, francúzskeho šansónu, melodického popu, swingu, pouličnej hudby s príchuťou latina a flamenca. Nie je rebelka, nevyšla z punku alebo rocku, má v sebe zdravú dávku sociálneho cítenia z pohľadu niekoho, kto si v Paríži zarábal na uliciach a súčasnú popularitu si na koncertoch tvrdo odpracoval. A čo sa skrýva pod prezývkou ZAZ? Budete možno prekvapení, ale vôbec nič. "Znie mi to ako Zorro. Prišlo mi to praktické a ľahšie zapamätateľné ako Isabelle."



Záujem nebudí speváčka len príťažlivou hudbou, ale vo viacerých komentároch sa vyjadruje k dianiu vo svete, neprestáva trvať na humanistických hodnotách a ochrane prírody. Založila taktiež neziskovú organizáciu Zazimut, s cieľom vzdelávania a podporovania akcií vedúcich k vzájomnému rešpektu medzi ľuďmi.



Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla opäť v industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Prvými oznámenými menami sú The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Mogwai, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin Closer, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Tom Walker, Lewis Capaldi, Kronos Quartet, Hiromi, Sons of Kemet XL, Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet či Gang of Youths. Program na 20 scénach ponúkne cez 350 programových bodov, pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel, taktiež diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot, divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprievodné aktivity.