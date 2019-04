Zborník venovaný P. Brankovi pokrstili písmenkami

Publikáciu, ktorú zostavil Erik Binder, za osobnej účasti Pavla Branka uviedol do života Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Týždeň slovenského filmu v bratislavskom Kine Lumiére priniesol v pondelok v rámci seminára venovaného Rudolfovi Urcovi aj slávnostný krst publikácie Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka. Publikáciu, ktorú zostavil Erik Binder, za osobnej účasti Pavla Branka uviedol do života Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu.



"Myslím si, že to je prvý raz, čo sa v takejto knižnej podobe Pavel stáva nie subjektom, ale objektom odbornej reflexie. Keby sa Pavel Branko pokúsil napísať recenziu na tento zborník, tak by to bol výkon hodný Chucka Norrisa," rozosmial prítomných na slávnostnom akte krstný otec knihy Martin Šmatlák. Novinku pokrstil písmenkami mena a priezviska Pavla Branka a v náručí 97-ročného autora, ktorý "sa takmer trištvrte storočia venuje reflexii a kultivovaniu slovenského filmového alebo audiovizuálneho priestoru".



"Beriem tú knihu ako taký pomníček tomu, čím som žil a ďakujem všetkým, čo ho poskladali. Ďakujem aj zostavovateľovi, že neopomenul druhú časť mojej produkcie - teda záujem o slovenčinu a že je dostatočne reflektovaná odborne, so záujmom a empaticky," uviedol okrem iného Pavel Branko.



V roku 2018 bola nestorovi slovenskej filmovej kritiky Pavlovi Brankovi udelená Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti kritickej reflexie filmového umenia. V rámci prehliadky aktuálnej domácej filmovej tvorby Týždeň slovenského filmu sa zároveň konal aj seminár venovaný jeho osobnosti, životu i dielu. Zborník Pavel Branko. V znamení filmu a jazyka tvoria príspevky, ktoré na seminári predniesli pozvaní hostia, filmoví historici, novinári, jazykovedci, ako aj ďalšie, dodatočne zaradené texty. "Väčšina z nich sa venuje filmovokritickej praxi Pavla Branka, jeho textom o slovenskom i svetovom filme, niektoré sú osobnými spomienkami na stretnutia, rozhovory, spoluprácu, iné sa dotýkajú jeho písania o jazyku," avizuje v úvodnom slove zostavovateľ knihy.



Publikáciu vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). Na zborníku začal Erik Binder spolupracovať s profesorom Václavom Macekom na jeho podnet asi pred rokom. "Bol som čerstvý absolvent Katedry audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU, pustil som sa do niečoho, s čím som nemal skúsenosť, bral som to ako niečo, čo obohatí môj profesionálny život," doplnil Binder, ktorý je tiež autorom jedného príspevku. Pod ďalšie sa podpísali Boris Filan, Ladislav Volko, Zuzana Piussi, Iris Kopcsayová, Martin Šmatlák, Rudolf Urc, Václav Macek, Jelena Paštéková, Martin Kaňuch, Martin Štoll, Peter Ulman, Martina Ivanová, Ingrid Hrubaničová.