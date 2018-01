Zdeněk Troška chce nakrútiť film o Čachtickej pani

Režisér požiadal Kamilu Magálovú, či by si zahrala hlavnú úlohu.

Bratislava 14. januára (TASR) - Novinku s názvom Čertoviny uviedol tento týždeň do slovenských kín klasik českej filmovej rozprávky Zdeněk Troška. "Mal som to obrovské šťastie, keď som v roku 1973 prišiel na FAMU, že ma učil pán režisér Bořivoj Zeman, otec českej filmovej rozprávky," pripomína režisér svojho slávneho predchodcu, ktorý obohatil československú kinematografiu o diela ako Pyšná princezná (1952), Bol raz jeden kráľ...(1954), Šíleně smutná princezna (1968) či Honza málem králem (1977). "To je môj vzor, s veľkou láskou naňho spomínam dodnes," povedal v rozhovore pre TASR Troška, ktorý chce svojím novým filmom osloviť predovšetkým malých divákov.



"Hlavne malým deťom chceme ukázať nielen príbeh o tom, že keď je človek dobrý a slušný, tak sa všetko na dobre obráti, darí sa mu a že nad ním nemá moc ani peklo. Chceme, aby si uvedomili a všimli si, aká je naša zem krásna. Nemusia cestovať na dovolenku do Karibiku, Dominikánskej republiky, keď dobre nepoznajú Česko a Slovensko, aby si uvedomili, že máme hŕbu krásnych miest, krásnu prírodu, kroje, ľudové pesničky, a boli na to hrdí," prízvukuje režisér.



Scenár novej rozprávky napísal s Markom Kališom voľne na motívy šumavských báchoriek. V hlavných úlohách čertov sa predstavia Jakub Prachař a Dominick Benedikt. Haničku hrá Sara Sandeva, jej milého Jána mladý herec Richard Jaroslav Müller, sedliaka Oldřich Navrátil, statkára Kopyta Jaromír Nosek a Lucifera Karel Dobrý. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Andreu Hoffmannovú, Davida Gránského, Janu Bernáškovú, Nelly Řehořovú a iných. "Snažil som sa nájsť ľudí, ktorí k sebe pasujú. Vždy vyhľadávam typ, ktorý sa mi hodí do role, nezáleží na tom, či je herec známy alebo neznámy. Skôr spolupracujem s menej známymi hercami," priznal Zdeněk Troška, ktorý svoje filmy uvádza do kín väčšinou počas zimných mesiacov. "Pretože je vonku hnusné počasie - zima, hmlisto, prší, padá sneh. Potom, keď prídete do kina, očarí vás nádherné leto," dopĺňa režisér, ktorý úspešné natáčanie svojich filmov vidí najmä v precíznej príprave.



Radosť z práce na Čertovinách mu pokazil smútok v rodine. "Zomrela mi mamička, ale inak tá práca bola radosť," bilancuje rok 2017 Troška. Momentálne má vraj rozpracované až dve rozprávky a už roky má pripravený scenár Čachtickej pani. "Je to prepis Nižnánskeho románu, ktorý všetci poznajú. Ale je to o peniazoch," objasnil s tým, že na realizáciu scenára potrebuje nájsť sponzorov. Keď sa kedysi dávno zdalo, že by sa projekt mohol natáčať, požiadal Kamilu Magálovú, či by si nezahrala hlavnú úlohu. Peniaze sa však nakoniec nenašli. "Videl som ju v opere Mária Stuartová, kde hrala vynikajúcim spôsobom Alžbetu, kráľovnú Anglicka a Írska, hovorím si - toto je Čachtická pani," spomína Troška s tým, že prostredníctvom Zdeny Studenkovej, divadelnej kolegyne Kamily Magálovej, s ktorou pripravoval muzikál Hamlet, dostal reakciu na možné stvárnenie hlavnej postavy v pripravovanom filme: "Sú to kamarátky a Kamila mi odkázala, že ma pozdravuje a že pokiaľ sa nepoponáhľam s Čachtickou pani, tak už môže hrať len Ficka," smeje sa režisér. "Nechcel by som, aby bolo za málo peňazí málo muziky, chcem vytvoriť krásny výpravný film. Na to, aby bol úžasný, treba peniaze, často dávam Športku a viete, čo vždy vyhrám...," naznačuje s úsmevom Troška, ktorý komentoval aj nedávne uvedenie veľkolepého televízneho projektu Mária Terézia. "Bol to najdiváckejší seriál zo všetkých, ktoré som sledoval v Českej televízii - Cyril a Metod, Jan Hus, Karol IV. Mária Terézia bola najpozerateľnejšia zo všetkých seriálov," uzavrel.