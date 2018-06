V Slovenskom inštitúte vo Viedni budú obrazy vytvorené zlatom

Výstavu venovanú výberu z tvorby maliarky Xénie Bergerovej sprístupnia večernou vernisážou v stredu 27. júna a potrvá do 7. septembra.

Bratislava 26. júna (TASR) – Výber z tvorby maliarky Xénie Bergerovej predstaví zahraničnému publiku Slovenský inštitút vo Viedni. Výstavu sprístupnia večernou vernisážou v stredu 27. júna a potrvá do 7. septembra.



"Budú tam obrazy z posledných rokov, väčšina v kombinovanej technike s listrami zlata či oxidov kovov," uviedla pre TASR výtvarníčka.



Podľa kurátorky výstavy Xénie Lettrichovej je Bergerová v tvorbe svojská a nezávislá od diania na maliarskej scéne. Od ukončenia štúdií sa vedome snaží formovať autorský program, aby zodpovedal jej osobnostnému nastaveniu, prinášal radosť z tvorby a vytváral náležitý, pre jej maliarske cítenie dôležitý priestor na prácu s farbou a výrazom. Po počiatočnom figurálnom a figuratívnom období s postupne čoraz častejšími dotykmi s abstrakciou sa výhradne upriamila na abstraktnú maľbu s minimálnymi dotykmi s predmetnou realitou.



"Výtvarné poňatie jej súčasnej maľby sa vo vzájomnej súhre zlieva z preferencií formálnych vplyvov rôznych proveniencií do názorovo kompaktného prejavu. V spirituálne ladenom využívaní zlatých listrov sa inšpiruje byzantským obdobím, v stvárnení plochy arabeskami nefigurálneho prejavu umenia blízkeho a stredného východu, v prehĺbení obrazového priestoru iluzívnymi maľbami v kupolách barokových kostolov. V cítení farby, jej intenzite a žiarivosti spracováva podnety z ďalekého východu, prípadne vysokohorských kultúr Strednej Ázie, Južnej Ameriky či Afriky. To sú jej inšpiračné zdroje, ktoré si možno ani neuvedomuje. Jej tvorba je veľmi živá. Nezaťažene, hravo a s vášňou variuje výrazové možnosti farby v priestore, čistej ploche, ornamentálnej, textilnej či akvarelovo rozpitej štruktúre, v nekonečnom, predstavivosť podnecujúcom rade kombinácií," hodnotí výstavu Lettrichová.



Xénia Bergerová (1977) v rodnej Bratislave absolvovala Školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru a Ateliér maľby na Vysokej škole výtvarných umení (2001). Absolvovala semestrálny študijný pobyt na Akadémii Sztuk Pieknych v Krakove (2000). Pôsobila ako odborná asistentka na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2004–2010). Venuje sa voľnej tvorbe. Získala Zvláštnu cenu kritiky v talianskom Porto Sant' Elpidio (2011), Cenu Martina Benku za rok 2015. Samostatne vystavovala v rôznych mestách Slovenska, ČR, Poľska, Belgicka či Slovinska, v kolektívnych prezentáciách aj v Chorvátsku, Maďarsku, Taliansku, Veľkej Británii, USA a inde.