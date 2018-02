Zlatého medveďa získal na Berlinale rumunský film Touch Me Not

Zlatého medveďa za najlepší krátkometrážny film si z Berlína odnáša izraelský príspevok.

Berlín 24. februára (TASR) - Experimentálny film "Touch Me Not" od rumunskej režisérky Adiny Pintilieovej získal v sobotu večer hlavnú cenu 68. ročníka berlínskeho medzinárodného filmového festivalu Berlinale. Informovala o tom agentúra DPA.



Udelenie prestížneho Zlatého medveďa za najlepší film "polodokumentárnemu" dielu, ktoré skúma druhy a hranice ľudskej sexuality, je tradičným vyvrcholením tohto podujatia v nemeckej metropole. Do hlavnej súťaže festivalu, ktorý sa začal 15. februára, bolo zaradených celkove 19 snímok.



Pintilieovej zisk Zlatého medveďa je iba druhým prípadom, keď toto filmové ocenenie putuje do Rumunska. Tridsaťosemročná režisérka vo svojom filme o sexualite, kráse a intimite využíva experimentálne techniky, pričom zobrazuje ľudí v úplnej nahote, aby zvýraznila ich túžbu po kontakte. Prepäté sexuálne scény pritom označili mnohí kritici za neúnosné, upozornila DPA.



Ešte pred oznámením držiteľa hlavnej festivalovej ceny porota udelila Strieborného medveďa najlepšiemu hercovi tohto ročníka. Je ním 23-ročný Francúz Anthony Bajon, ktorý si ocenenie vyslúžil stvárnením drogovo závislého mladíka vo filme "La priere" od režiséra Cédrica Kahna.



Ako najlepšia herečka bola ocenená Paraguajčanka Ana Brunová, a to za stvárnenie postavy v snímke "Las herederas". Pre túto 68-ročnú umelkyňu ide pritom o filmový debut.



Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu získal tentoraz Američan Wes Anderson, ktorý sa zaradil do hlavnej súťaže animovaným filmom "Psí ostrov". Snímka bola odpremietaná nezvyčajne už na samotný úvod festivalu. Držiteľkou ďalšieho Strieborného medveďa - Veľkej ceny poroty za réžiu - sa stala poľská filmárka Malgorzata Szumowska, súťažiaca so spoločensko-kritickým príspevkom "Twarz".



Zlatého medveďa za najlepší krátkometrážny film si z Berlína odnáša izraelský príspevok "The Men Behind The Wall" od Ines Moldavskej. Na druhej priečke sa umiestnila rwandská snímka "Imfura" od Samuela Ishimweho.



Mexický režisér Alonso Ruizpalacios a jeho kolega Manuel Alcalss, ktorí realizovali kriminálny film "Museo", získali na Berlinale cenu za najlepší scenár.



Po odovzdaní súťažných trofejí bude festival v nedeľu pokračovať záverečným "dňom publika", počas ktorého dostanú návštevníci možnosť pozrieť si znova vybrané filmy. Celkove bolo počas 68. ročníka Berlinale premietnutých približne 400 produkcií z rôznych častí sveta.