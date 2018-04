Zmeníme sa my či príroda?

Bratislava 4. apríla (OTS) - Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018 pozýva na svoj jubilejný 45. ročník do Bratislavy a Banskej Bystrice. Festival predstaví za jediný týždeň 86 dokumentárnych filmov z 33 krajín sveta. Aktuálny ročník sa uskutoční od 30. apríla do 4. mája 2018 v Bratislave v priestoroch Hotela Tatra a Kina Mladosť a v Cinemax Banská Bystrica v Europa SC.Na festival Ekotopfilm - Envirofilm sa prihlásilo viac ako 1300 filmov z celého sveta. Do oficiálneho výberu sa dostalo 86 filmov, ktoré súťažia v šiestich kategóriách. Slovenskú premiéru na festivale bude mať aj životopisný film Jane, ktorý dokumentuje výskum šimpanzov v africkom Gombe pod vedením Dr. Jane Goodall. Medzi zahraničnými snímkami sa predstavia aj slovenskí filmári. V spolupráci s mediálnym partnerom TV JOJ si budú môcť diváci od polovice apríla pozrieť výber festivalových filmov na stanici Plus. Témy prednášok, workshopov, diskusií a sprievodného programu budú nadväzovať na súčasné problémy a stav životného prostredia na Slovensku. Kompletný program postupne zverejní festivalový tím na stránkach www.ekotopfilm.sk “, vysvetľuje vznik myšlienky. Tohtoročný vizuál kampane Olejové jazero pripravila agentúra Effectivity v spolupráci s režisérom Jonášom Karáskom. Hlavnou hrdinkou je prvá sólistka Slovenského národného divadla Romina Kołodziej.Spoluorganizátorom Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2018 je Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá si v tomto roku pripomína štvrťstoročie svojej činnosti. V rámci tejto spolupráce sa podieľa na príprave a realizácii odborného sprievodného programu a sprievodných aktivít pre deti počas Junior festivalu v Banskej Bystrici.Vstup na festival a všetky jeho sprievodné akcie je voľný.Viac info nájdete na: www.ekotopfilm.sk