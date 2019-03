Toto je desiatka najzaujímavejších slovenských kníh roku 2018

Sedem z desiatky autorov už bolo v tejto prestížnej literárnej cene nominovaných, dvaja ju dokonca získali. Dve vydané knihy sú prozaickými debutmi.

Bratislava 5. marca (TASR) – Odborná porota literárnej ceny Anasoft litera vyhlásila v pondelok 4. marca desiatku najzaujímavejších kníh, ktoré boli vydané v uplynulom roku 2018. Sedem z desiatky autorov už bolo v tejto prestížnej literárnej cene nominovaných, dvaja ju dokonca získali. Dve vydané knihy sú prozaickými debutmi.



Od leta minulého roka porotcovia - prekladateľka a literárna publicistka Gabriela Magová, literárni vedci Ľubica Schmarcová, Karol Csiba, Pavol Markovič a spisovateľ a publicista Ján Štrasser - postupne čítali vyše 200 prozaických kníh, ktoré splnili kritéria a boli tak automaticky nominované do 14. ročníka literárnej ceny Anasoft litera.



Podľa výroku poroty patria do desiatky najzaujímavejších kníh Zvon z pera Juraja Bindzára (vydavateľstvo Orman, 2018), NOCturná autorky Jany Bodnárovej (Trio Publishing, 2018), Matky a kamionisti z pera Ivany Dobrakovovej (Marenčin PT, 2018), Doktor Mráz autorky Denisy Fulmekovej (Slovart, 2018), Milo nemilo autora Mila Janáča (Kráľovstvo dokonalosti, 2018).



V desiatke sú aj diela V panoramatickom kine Juraja Kováčika (Slovart, 2018), Jedenie z pera Ivana Medešiho (Východoslovenské združenie Valal, 2018), Tri smrtky sa plavia autorky Vandy Rozenbergovej (Slovart, 2018), Zlá štvrť z pera Mareka Vadasa (K. K. Bagala, 2018) a kniha RAJc je preč, ktorú napísal Pavel Vilikovský (Petrus, 2018). Knihy sú uvedené v abecednom poradí mien autorov.



"V roku 2018 vyšlo viac dobrých kníh ako desať. Síce sme sa na tejto desiatke zhodli pomerne rýchlo, ale raz toľko zostalo aj 'pod čiarou'. Sme radi, že sa nám okrem už zabehnutých autorov a autoriek podarilo nájsť aj niekoľko nových mien. Ťažšia časť rozhodovania je ešte pred nami, lebo zatiaľ sa neukazuje jednoznačný favorit a karty môžu zamiešať aj nováčikovia," zhodnotila porota.



"Objavilo sa nečakané množstvo kníh, ktoré niečím zaujali, zopár jazykom, štýlom, niekoľko príbehom, témou, prístupom či nevídanou autorskou odvahou. Teší ma, že sa tento rok do desiatky dostali aj knihy s výrazným nadhľadom a humorom," doplnila členka poroty Ľubica Schmarcová.



"Bolo mi ľúto, že vyberáme len desať kníh, lebo postup by si zaslúžili aj iné knihy než vybraté. Myslím si, že úroveň prozaickej produkcie roku 2018 dosahuje slušnú úroveň," dodal porotca Ján Štrasser.