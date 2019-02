Zomrel oscarový skladateľ André Previn

Previn sa neskôr zameral na klasickú hudbu a okrem Losangelskej filharmónie pôsobil ako hudobný riaditeľ Pittsburského symfonického orchestra a ako hosťujúci dirigent vystupoval po celom svete.

New York 28. februára (TASR) - Všestranný hudobník André Previn, ktorý počas svojej kariéry získal štyroch Oscarov za najlepšiu pôvodnú hudbu, zomrel vo štvrtok vo veku 89 rokov vo svojom dome na Manhattane v New Yorku, informovala agentúra AFP.



Americký hudobník nemeckého pôvodu bol aj držiteľom desiatich cien Grammy. Pôsobil ako džezový klavirista, skladateľ filmovej hudby, dirigent Londýnskeho symfonického orchestra a hudobný riaditeľ Losangeleskej filharmónie.



"Sme hlboko zarmútení správou o smrti nášho emeritného dirigenta Andrého Previna," uviedol Londýnsky symfonický orchester vo vyhlásení.



Previn, rodným menom Andreas Ludwig Priwin, sa narodil 6. apríla 1929 v Berlíne. Otec ho ako šesťročného zapísal na berlínske konzervatórium. Jeho rodina v roku 1939 ušla z nacistického Nemecka a presťahovala sa do Los Angeles, kde Previnov prastrýko pôsobil ako hudobný riaditeľ vo filmových štúdiách Universal.







André začal v roku 1946 pracovať vo filmovom štúdiu MGM a ako skladateľ filmovej hudby štyrikrát získal cenu Americkej akadémie filmových umení a vied (Oscar) za najlepšiu filmovú hudbu k muzikálom Gigi (1958), Porgy & Bess (1958), Sladká Irma (1963) a My Fair Lady (1964).



Previn sa neskôr zameral na klasickú hudbu a okrem Losangelskej filharmónie pôsobil ako hudobný riaditeľ Pittsburského symfonického orchestra a ako hosťujúci dirigent vystupoval po celom svete.



Previn bol päťkrát ženatý. Jednou z jeho manželiek bola aj herečka Mia Farrowová, s ktorou má tri vlastné deti a ďalšie tri si adoptovali.