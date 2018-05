Zomrel historik Richard Pipes, expert na Rusko a Sovietsky zväz

Pipes sa narodil v roku 1923 v židovskej rodine v poľskom meste Tešín, odkiaľ spolu s rodičmi utiekol pred nacistickou okupáciou a v roku 1940 sa usadil v Spojených štátoch.

Cambridge 18. mája (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel vo štvrtok americký historik Richard Pipes, ktorý sa špecializoval na dejiny Ruska a istý čas pôsobil ako poradca 40. prezidenta Spojených štátov Ronalda Reagana. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Pipesov syn Daniel uviedol, že jeho otec skonal vo štvrtok nadránom v domove pre dôchodcov v meste Cambridge v štáte Massachusetts.



Pipes sa narodil v roku 1923 v židovskej rodine v poľskom meste Tešín, odkiaľ spolu s rodičmi utiekol pred nacistickou okupáciou a v roku 1940 sa usadil v Spojených štátoch.



Prakticky celá Pipesova akademická kariéra sa spája s Harvardovou univerzitou, kde od roku 1958 až do odchodu do dôchodku o takmer 40 rokov neskôr vyučoval dejiny Ruska a Sovietskeho zväzu.



V rokoch 1981-82 stál Pipes na čele odboru pre sovietske a východoeurópske záležitosti Rady pre národnú bezpečnosť a úzko spolupracoval s vtedajším prezidentom USA Ronaldom Reaganom.



Pipes je autorom viacerých významných publikácií s tematikou politických dejín Európy, Ruska a Sovietskeho zväzu. Medzi jeho najznámejšie diela patria Russia Under the Old Regime (Rusko za starého režimu), Soviet Strategy in Europe (Sovietska stratégia v Európe), či The Russian Revolution (Ruská revolúcia).