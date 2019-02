VIDEO: Zomrel Mark Hollis, bývalý frontman skupiny Talk-Talk

Informácie o príčine Hollisovej smrti nie sú známe. Webb takisto neuviedol, kedy Hollis zomrel. Spevákovho manažéra sa AFP nepodarilo skontaktovať.

New York 26. februára (TASR) - Vo veku 64 rokov zomrel Mark Hollis, spevák už neexistujúcej britskej skupiny Talk Talk, ktorú preslávili hity ako It's My Life alebo Such a Shame. Oznámil to v pondelok na Facebooku niekdajší basový gitarista kapely Paul Webb.



"Bol to hudobný génius a bolo mi cťou a privilégiom, že s ním mohol byť v kapele," cituje z Webbovho vyhlásenia agentúra AFP.



Skupina Talk Talk vznikla v roku 1981 v Londýne a okamžite zaznamenala veľký úspech v celej Európe. Začínala štýlmi synthpop a new wave (nová vlna), po vydaní albumu The Color of Spring (1986) sa stala priekopníkom post-rocku. Rozpadla sa v roku 1991.



Mark Hollis sa narodil 4. januára 1955 v Tottenhame. Po odchode zo skupiny Talk Talk ešte vydal v roku 1998 sólo album, ale potom sa stiahol do úzadia.



Kapela Talk Talk sa "pripomenula" v roku 2003, keď americká rocková kapela No Doubt nahrala cover verziu hitu It's My Life.