Zomrel popový patriarcha Joe Jackson

Jackson, ktorý zomrel v Los Angeles, bol odlúčený od svojej manželky Katherine, počas jeho hospitalizácie ho však pravidelne navštevovala.

Los Angeles 27. júna (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel v stredu Joe Jackson, hlava jednej z najslávnejších rodín populárnej hudby. Otec zosnulého speváka Michaela Jacksona bol hospitalizovaný s rakovinovým ochorením. V ostatných rokoch mal zdravotné problémy, v roku 2015 prekonal tri infarkty.



Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Jackson, ktorý zomrel v Los Angeles, bol odlúčený od svojej manželky Katherine, počas jeho hospitalizácie ho však pravidelne navštevovala. Spolu mali desať detí a boli zosobášení 60 rokov. Začiatkom 60. rokov vytvoril zo súrodencov Jackieho, Tita a Jermaina trio, ktoré sa neskôr rozrástlo o Michaela a Marlona.



Ako skupina Jackson Five podpísali v roku 1969 zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Motown, čo im prinieslo celosvetovú slávu. Joe Jackson však čelil kritike za to, že sa k svojim deťom počas manažovania Jackson Five správal veľmi autoritársky. Vlani vyjadril nad svojím počínaním poľutovanie.



Joe Jackson, známy ako tzv. popový patriarcha, vydal v marci pamäti o desaťročiach svojho pôsobenia v šoubiznise. Jeho najznámejším synom bol Michael Jackson, ktorý počas svojej kariéry získal 13 cien Grammy. Medzinárodnou hviezdou sa stal v roku 1982 po vydaní albumu Thriller. Ten sa s vyše 50 miliónmi predaných nosičov stal najpredávanejším albumom všetkých čias.



Spevák zomrel 25. júna 2009 vo veku iba 50 rokov na predávkovanie preparátom Propofol. Ďalšou svetoznámou speváčkou z rodiny Jacksonovcov je Janet Jacksonová.