Zomrel spevák a zakladateľ skupiny Jefferson Airplane

New York 29. septembra (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel vo štvrtok spevák Marty Balin, zakladateľ americkej rockovej skupiny Jefferson Airplane. Oznámil to v piatok spevákov hovorca Ryan Romenesko, ktorého vyjadrenie priniesla tlačová agentúra AP.



Balin zomrel podľa neho v meste Tampa na Floride počas prevozu do nemocnice, príčina smrti však zatiaľ nebola zverejnená.



Profil zosnulého amerického rockového speváka Martyho Balina



Marty Balin (vlastným menom Martyn Jerel Buchwald) sa narodil 30. januára 1942 v Cincinnati (Ohio, USA). Pôsobil ako spevák, gitarista a zakladateľ skupiny Jefferson Airplane.



Balin založil túto rockovú, v začiatku účinkovania folk-rockovú formáciu v San Franciscu v júli 1965. Vo februári 1966 im vychádza prvý singel It's No Secret, v septembri 1966 aj prvý album Jefferson Airplane Takes Off. Hrali na prvom zhromaždení hippies, ktoré sa pod názvom Human Be-In konalo 14. januára 1967 v Golden Gate Park v San Franciscu.



Úspech im priniesla LP platňa Surrealistic Pillow, ktorá vyšla vo februári 1967 a v rebríčku sa dostala na tretie miesto. V máji 1967 mali v hitparáde prvú úspešnú skladbu Somebody To Love. Rozišli sa v roku 1973, Balin odišiel zo skupiny už v roku 1971.



Jefferson Airplane vydali sedem štúdiových albumov, úspešným bol Crown Of Creation, vydaný v septembri 1968. Na základoch tejto skupiny vznikla potom v marci 1974 nová formácia s názvom Jefferson Starship. Balin sa ku skupine vrátil v roku 1989. Rozišli sa v polovici 90. rokov.



Balin bol jedným z umelcov, ktorí v 60. rokoch určovali charakteristickú podobu rockovej scény v San Franciscu. Okrem toho, že bol zakladateľom a frontmanom skupiny Jefferson Airplane, spoluvlastnil klub, kde vystupovala popri iných miestnych kapelách.



Jefferson Airplane uviedli v roku 1996 do Rokenrolovej siene slávy. Balin zomrel ako tretí člen pôvodnej zostavy po Paulovi Kantnerovi a Signe Andersonovej, s ktorými sa fanúšikovia rozlúčili v roku 2016.