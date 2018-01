Zomrela Dolores O'Riordan, speváčka skupiny Cranberries

O'Riordan náhle skonala v pondelok v Londýne, kde nahrávala.

Londýn 15. januára (TASR) - Vo veku 46 rokov zomrela frontmanka írskej skupiny Cranberries, Dolores O'Riordan. Podľa agentúry AP to oznámila jej hovorkyňa Lindsey Holmesová.



Holmesová uviedla, že O'Riordan náhle skonala v pondelok v Londýne, kde nahrávala. Príčina jej smrti bezprostredne známa nebola. Hovorkyňa dodala, že speváčkina rodina je správou zdrvená.



Skupina The Cranberries vznikla pod neskôr pozmeneným názvom The Cranberry Saw Us na sklonku 80. rokov minulého storočia v írskom meste Limerick. Ich hudba si čoskoro podmanila poslucháčov nielen na Britských ostrovoch, ale aj na starom kontinente a v USA.



Kapela okolo zosnulej speváčky Dolores O'Riordan sa triumfu na medzinárodnej scéne dočkala už vďaka debutovému albumu Everybody Else Is Doing It, So Why Can We? (1993). Jej tvorbu charakterizovali originálny zvuk, kompozície, predstavujúce zmes rocku, poprocku a postpunku, ale aj charakteristický vokálny prejav frontmanky, v ktorom bol evidentný vplyv írskeho folklóru.







Medzi najznámejšie hity zoskupenia, s ktorého nahrávkami sa len v USA predalo viac ako 14,5 milióna nosičov, patria skladby Zombie, Dreams, Salvation alebo Linger.



Kapela sa rozpadla v roku 2003, pričom jej členovia sa následne venovali vlastným sólovým projektom. Opätovne sa však dali dohromady v roku 2009 a o dva roky neskôr nahrali svoj šiesty štúdiový album Roses.



V rámci koncertného turné k tejto nahrávke s názvom Roses Tour 2012 sa Cranberries zastavili aj v Bratislave, kde 13. októbra 2012 odohrali koncert v Incheba Expo Aréne. V susedných Čechách koncertovali v rámci hudobného festivalu Colours of Ostrava už v roku 2010.



Vlani vydali Cranberries svoj posledný akustický album Something Else, s ktorým mali absolvovať turné po Európe i severnej Amerike. To však zakrátko zrušili, pričom dôvodom mali byť práve zdravotné problémy O'Riordanovej súvisiace s chrbticou. Podľa medializovaných informácií tiež dlhodobo trpela bipolárnou poruchou.