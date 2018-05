Zuzana Smatanová vydáva dvojalbum Echo, produkovala si ho sama

K albumu pridáva speváčka hodinový dokument o tom, ako vyzerá proces jej tvorby. Film nakrúcala viac ako tri roky.

Bratislava 29. mája (TASR) – S novým albumom prichádza v týchto dňoch speváčka Zuzana Smatanová. Dvojalbum dostal názov Echo a vychádza pri príležitosti 15. výročia jej pôsobenia na hudobnej scéne. Sú na ňom aj známe skladby Miesta, V dobrom aj v zlom či Horou, polovica albumu je v slovenčine, polovica v angličtine.



"Taká dlhá odmlka nebola v pláne, ale prišla doba samostatných singlov a ja som sa po predošlom albume Dvere z roku 2012 tomu prispôsobila. Vydala som päť singlov a videoklipy, ale niekde vo vnútri som veľmi chcela zase nahrať nový album, ktorý nebude úplne obyčajný. Malo to všetko svoj čas a ja som sa tým nechala viesť. Nechcela som nič tlačiť nasilu a robiť album pod tlakom iba preto, aby bol. Fanúšikovia sa ma sedem rokov neustále pýtali na nový album a pritom vôbec netušili, že som na ňom začala potajme pracovať už v roku 2014, hneď po vydaní dueta Miesta. Sľúbila som si, že si toto tajomstvo nechám pre seba, kým album neurobím úplne celý a fanúšikov prekvapím," uviedla pre médiá speváčka.







"Názov Echo som vybrala preto, že má symbolizovať ozvenu mojich prežitých pocitov a emócií, ktoré sa odrážajú v mojich pesničkách. To, že som ho aj produkovala, vnímam s odstupom času ako prirodzený krok pohnúť sa ďalej. Veľa som sa počas pätnástich rokov naučila a preto som sa rozhodla ísť do produkcie vo svojej réžii. Bola to obrovská výzva, pretože som už nebola len autorka hudby a textu, ale aj producentka, ktorá musí mať správny odstup a vedieť, kam pesničku produkciou posunie. Moja prvá samostatná skúsenosť s produkciou bola v piesni Horou a myslím, že práve tá bola spúšťačom k tomu, aby som si dvojalbum produkovala celý. Prvýkrát som nenahrávala s mojou kapelou, ale s muzikantmi, s ktorými som nikdy doteraz nespolupracovala. Bolo to obohacujúce, inšpiratívne a aj vďaka nim majú moje pesničky iný zvuk ako doteraz," doplnila Smatanová.







K albumu pridáva speváčka hodinový dokument o tom, ako vyzerá proces jej tvorby. Film nakrúcala viac ako tri roky. "Zachytáva ma v mojom domácom štúdiu pri textovaní, pri tvorení melódie na klavíri, na gitare, pri aranžovaní sláčikových sekcií, pri spievaní až po moju samotnú produkciu v štúdiu, kde pracujem s Ivanom Jombikom a so skvelými hudobnými hosťami, ako sú Martin Valihora, Juraj Griglák, Martin Gašpar, Milan Adamec či Tomáš Löbb. Denne som nosila do štúdia kameru a zachytávala všetko, čo sa dialo a vytváralo. Vzniklo tak obrovské množstvo videí, z ktorých som pred ukončením nahrávania vybrala tie najzaujímavejšie momenty a zostrihala spolu s Petrom Výbochom. Je to pre mňa jedinečná a originálna spomienka na toto skvelé tvorivé obdobie, kedy fanúšikovia ani len netušili, že nahrávam dvojalbum a preto dúfam, že sa im bude tento bonus páčiť," uzavrela speváčka.



Zuzana Smatanová začala svoju kariéru na autorskej súťaži Coca-Cola Popstar v Bratislave, ktorú vyhrala a následne nahrala debutový album Entirely good. Dnes má na svojom konte päť štúdiových albumov, jeden live a jeden kompilačný album, získala šesť Zlatých slávikov.



TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.