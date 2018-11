POZNÁME 21 SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH UMELCOV, KTORÍ VYSTÚPIA NA EUROSONICU 2019 Foto: EUROSONIC

Slovenských účinkujúcich Eurosonicu 2019 si môžete pozrieť aj na domácich pódiách. Zoznam ich najbližších koncertov nájdete tu:

Praha 2. novembra (OTS) - Už začiatkom roka sa organizátori najprestížnejšieho európskeho showcaseového festivalu rozhodli, že v ďalšom ročníku dajú väčší priestor hudbe z nášho regiónu. Do konca augusta 2018 sa na stránke festivalu prihlásilo vyše 200 kapiel z našich krajín, pričom až 133 bolo zo Slovenska. Hlavný booker festivalu mal tak mimoriadne ťažkú úlohu, keďže podľa jeho slov išlo nielen o veľkú kvantitu, no najmä mimoriadnu kvalitu prihlásených umelcov. Eurosonic dá napokon šancu namiesto 16 sľúbeným až 21 umelcom z Čiech a zo Slovenska. V januári sa tak v Groningene zo Slovenska predstavia Isama Zing, Autumnist, Katarína Máliková, Tittingur, Nvmeri, B-Complex, Our Stories, The Ills, Thisnis a Möbius. Českú scénu budú reprezentovať Hellwana, Thom Artway, Bohemian Cristal Instrument, Zabelov Group, Lazer Viking, Lenny, Circus Brothers, Manon Meurt, Floex + Tom Hodge, Pipes And Pints a Mydy Rabycad.Týchto 21 kapiel má teraz 10 týždňov na prípravu, aby svojimi vystúpeniami oslovili čo najviac zo 4000 hudobných profesionálov a zástupcov 400 európskych festivalov. Pohoda sa postará o slovenskú časť výpravy, ktorú bude tvoriť takmer sto muzikantov, zástupcov festivalov, médií a ďalších hudobných profesionálov. Do Holandska sa chystáme spoločne na dvoch autobusoch a niekoľkých dodávkach. V Groningene sme už rezervovali štyri veľké lode, kde budeme spoločne bývať. Túto príležitosť sme nevyužili len na prezentáciu hudby. V uliciach mesta rozmiestnime aj umelecké diela od známych slovenských autorov, ktoré poznajú aj návštevníci nášho festivalu. V Groningene vystavíme Hľadisko 6 – Pozdrav z Groningenu pre Brucea Naumana od Ilony Németh, Koňa Milana Adamčiaka a Pičusa od Viktora Freša. Okrem toho prinesieme známy startup Ekokapsulu a náš najmenší a najmilší stage Garáž. V nej zahrajú aj viacerí slovenskí a českí účastníci Eurosonicu. Budeme radi, ak prídete podporiť našich umelcov osobne.Lístky sú v predaji tu: https://esns.nl/festival-tickets Príbeh najväčšej prezentácie našej hudby v zahraničí môžete sledovať aj na našom webe a na oficiálnom evente Česko-Slovenského focusu tu: www.facebook.com/events/284478618842444/ Prvým slovenským zástupcom v line-upe Eurosonicu 2019 sa stal Isama Zing (Jonatán Pastirčák). Jeho tvorba mala veľmi pozitívny ohlas aj na prvom ročníku festivalu Sharpe. Počas Listening Session dali zahraniční hostia najviac bodov práve jeho projektu. Producenta, DJa a člena Mäss kolektívu nominovalo Rádio_FM, ktoré má túto možnosť vďaka členstvu RTVS v EBU (European Broadcasting Union). Jeho tvorba je odrazom rôznorodosti vzájomne prepojených žánrov súčasnej elektronickej hudby - kolekcia každodenných motívov, ktorá sa organicky rozdeľuje a znovu spája do inteligentných tanečných celkov. Podľa vlastných slov dekonštruuje kompozíciu tanečných štýlov undergroundových subkultúr, ktoré penetrujú scény hlavných miest, definované nezávislými labelmi, cloudovými servermi a súčasným umením.Jej album Pustvopol označili novinári za jeden z najvýraznejších debutov na našej scéne za posledné roky. Štyri nominácie na Radio_Head Awards premenila na tri víťazstvá, čím sa stala najúspešnejšou slovenskou umelkyňou na 9. ročníku tohto ocenenia. Katarína prináša magickú kombinácia ľudovej hudby, elektroniky a klasiky. Očarila ňou aj za hranicami, čoho dôkazom je jej umiestnenie v TOP 10 rebríčku World Music Charts Europe. V celoročnom rebríčku sa jej album Pustvopol umiestnil na fantastickom 23. mieste z 800 bodovaných albumov, čo je slovenský rekord a stal sa aj najúspešnejším albumom z krajín východnej Európy.Perfektne prevedená kombinácia žánrov shoegaze, post-rock a math rock priniesla bratislavskej štvorici The Ills veľké uznanie aj mimo hraníc Slovenska. Hráva ich KEXP, spomína NPR, Clash či BBC. Šéfredaktor IQ Magazine Gordon Masson ich zaradil do výberu kapiel, ktoré treba vidieť. Vic Galloway z BBC Scotland ich prirovnal k špičkám post-rocku Explosions in the Sky alebo Mogwai. Sú jednou z mála slovenských skupín, ktoré sa už predstavili na Eurosonicu. Ich vystúpenie zanechalo dojem aj na šéfovi festivalu, ktorý o The Ills povedal: „Výborne zložené a zahraté. Majú všetko, čo treba - emócie aj štýl“.B-Complex je slovenská producentka a DJ-ka, ktorá sa presadila vo svete najmä svojimi skladbami vydanými na Hospital Records. Na konte má milióny streamov skladieb a nespočetne veľa vystúpení v Európe, ale i mimo nej. Jej Drum & Bass spája elementy liquidu, ale aj tvrdšie bicie a basy. B-Complex prináša čerstvé a netradičné postupy. Pre mnohých bolo prekvapením, keď oznámila svoju transrodovosť. V hudbe aj aktivitách podporuje toleranciu a zastáva sa menšín. Naposledy tak urobila v skladbe „Past Lessons for the Future“ (Minulé lekcie pre budúcnosť), kde nahrala slová veľkého českého herca a človeka Jana Wericha. Skladbu si ľudia zvolili za singel roka 2016 v ankete Radio_Head Awards. Okrem toho, že robí skvelú hudbu, je Matia aj poradcom festivalu Pohoda ohľadom programu na tanečných scénach.NVMERI sú jedným z dvoch mien, ktoré získali dve prestížne ceny kritikov v histórii Radio Head_Awards. Podľa vlastných slov miešajú gospelový vplyvy s groovy beatmi a bohatými aranžmánmi v rozpore s nečistotou a nepredvídateľnosťou progresívnych rockových kapiel 70-tych rokov. O ich najnovšom albume I don't think so Hudba.sk napísala: „Výsledkom je originálny zvuk, akým sa nemôže pochváliť žiadna iná slovenská kapela – svetovo znejúci (ďalšie klišé, ale v prípade Nvmeri 100% pravdivé) s výrazným vplyvom starej i aktuálnej černošskej hudby.“ Okrem domácich médií ich tvorbu ospevujú aj tie české ako Radio 1 či Fullmoon, no pochvalne sa o nich vyjadrili už aj britské médiá The 405 či Clash.Táto slovensko-maďarská zostava je inšpirovaná astrofyzikálnym konceptom teórie čiernej diery, búra predstavu o vytváraní hudby. Do voľne improvizovanej hudby vnáša metažánrový prvok, kedy ďalšia nová skladba znamená ďalší nový štýl. Lídrom kapely je skladateľ Miro Tóth, ktorého dielo Kvarteto siahajúcich chápadiel uviedlo na Pohode svetoznáme zoskupenie Kronos Quartet. Mira s jeho saxofónom a charakteristickým hlasovým prejavom dopĺňajú bubeník Áron Portoleki a akordeonista Adam Móser.Projekt Vlada Ďurajku prináša hypnotickú zmes najsúčasnejšej elektroniky s nadžánrovými presahmi. Kombinuje ambient s hip-hopom či breakbeatom, hi-tech postupy s lo-fi popom či bizarnú filmovú atmosféru s mimozemským folklórom. AUTUMNIST naživo je pôsobivá päťčlenná kapela, v ktorej elektroniku dopĺňa živá rytmická sekcia s basou a bicími, gitarista a alternujúci saxofón s klarinetom s podporou videoprojekcie. Eponymný album The Autumnist z roku 2009 bol ocenený ako Album roka podľa kritikov v rámci Radio_Head Awards.Tittingur sú Dominik Suchý a Matúš Mordavský: ťažkotonážne duo usadené medzi Bratislavou a Kodaňou, medzi technom a elektronikou. Sami svoju hudbu označujú pojmom maximal techno, ako zvukový protipól k minimalu, pričom ich korene siahajú k noise-rocku. Zaprášeným a miestami pichľavým zvukom nemajú ďaleko k tvorbe ľudí ako Ben Frost, Tim Hecker, The Body či Container. V apríli tohto roka zaujali novinárov Louder Than War podľa ktorých prinášajú do popredia zvukovú lavínu a preskúmavajú vzrušujúci nával decibelov a hustých rytmov. V októbri vydali nový album Beings, ktorý predstavuje ešte surovejší, nepredvídateľný a intenzívny zvukový svet.Kapela Our Stories je inštrumentálne blackgaze/math/post-rockové trio zo Šale. Ich hudba obsahuje post-rockové gitarové melódie, úderné bicie a hravé indie rockové basové linky. Špecifikom Our Stories je, že už od začiatku ich neurčovali spoločné menovatele, ale odlišnosti hudobného vkusu každého z členov. Eponymné EP Our Stories vydali v roku 2015. Nasledovali hrania na festivaloch ako Family Fest, AKM Culture Days či whoneedslyrics?!.Žilinská kapela Möbius sa hlási ku skupinám ako Electric Wizard, Eyehategod, Sunn O))), Melvins alebo Earth. V minimalistickej zostave gitara – bicie hrajú pomalé hc, sludge, či stoner rock v rýdzo inštrumentálnej forme. Do maximálne razantných pomalých úderov bicích sa ozývajú mohutné gitarové riffy a spolu vytvárajú zabijacký zvuk.